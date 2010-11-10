Мировая звезда оперы Алессандро Сафина - впервые в Украине по приглашению знаменитого Михаила Воронина!

По приглашению Михаила Воронина, с 11 по 13 ноября 2010 г., состоится первый визит звезды мировой оперной сцены - знаменитого итальянского тенора Алессандро Сафина в Украину.

Знаменитым на весь мир Алессандро Сафину сделали его уникальный голос, харизма и творческая смелость. Исполняя арии из «Евгения Онегина» П. И. Чайковского и «Богемы» Джаккомо Пуччини, артист мечтал приблизить оперное искусство к простому слушателю, «оживить оперу элементами поп-музыки». Круг музыкальных пристрастий самого певца весьма широк – он увлекается группами U2, Genesis, Depeche Mode и Clash, а его кумир – легендарный Энрико Карузо. Именно благодаря экспериментальному смешению двух жанров – классического и популярного – музыканту удалось создать собственный стиль, который он сам обозначил как «оперный рок». В 1999 году Алессандро Сафина выпустил альбом «Insieme a Te», в котором объединились элементы оперы, соула и мюзикла. Вошедший в диск трогательный хит «Luna» помог певцу завоевать сердца миллионов слушателей во всем мире.

К многочисленной армии поклонников творчества Сафина относится и королева Великобритании Елизавета II. Алессандро подарил миру потрясающие дуэты с Сарой Брайтман, Элтоном Джоном и Эваном Макгрегором, Барбарой Эндрикс, Суми Йо и другими артистами. Его феерическое выступление на церемонии объявления Семи новых чудес света вместе с Чаком Канн и Дженнифер Лопес запомнилось телезрителям всего мира. Кроме того, журнал PEOPLE включил артиста в список самых красивых людей планеты. Сейчас знаменитый тенор выступает на лучших сценах мира – в Великобритании, Ирландии, Италии, Бразилии, Канаде, Корее, США, Франции, Нидерландах, России, Мексике и в других странах.

С Украиной Алессандро Сафина знаком по сотрудничеству с легендарным модельером Михаилом Ворониным, которому доверяет создавать свои образы для выступления на концертах. Алессандро отдает предпочтение классическому стилю и костюмам от Воронина.

Свой первый визит и знакомство с Украиной, Алессандро Сафина начнет с посещения концерна Voronin . А первое выступление знаменитого тенора в Украине – состоится на одном из самых престижных концертов - программе Яна Табачника «Честь имею пригласить!». Теперь свой знаменитый хит « LUNA » Алессандро Сафина подарит всем жителям Украины. Великолепный голос, страстная натура и фантастическая внешность превращают в его поклонников любого, кому довелось хоть раз его слышать.

Пресс-конференция Михаила Воронина и Алессандро Сафина состоится 12 ноября в 13.30 в пресс-центре информационного агентства УНИАН (ул.Крещатик,4)

