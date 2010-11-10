Община с. Плесецкое Васильковского района Киевской области призывает Президента защитить их избирательные права

Киев. 10 ноября. УНИАН. Община села Плесецкое Васильковского района Киевской области призывает Президента Виктора ЯНУКОВИЧА защитить их избирательные права.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили координаторы сельской инициативной группы.

Как отметила сокоординатор инициативной группы Татьяна ФОЯ, в результате многочисленных нарушений во время выборов сельского головы и депутатов сельсовета 31 октября территориальная община Плесецкого была фактически лишена избирательного права, и состоялись “выборы без выбора”.

По ее словам, основным правонарушителем выступила Плесецкая сельская избирательная комиссия, которая без обоснования причин не зарегистрировала ряд уважаемых в селе людей кандидатами на должность сельского головы. Т.ФОЯ заявила, что избирательная комиссия фактически является “семейной” для кандидата на должность сельского головы от Партии регионов Валентины БУДЬКО. Сокоординатор инициативной группы объяснила, что в состав комиссии входит сын В.БУДЬКО и некоторые другие родственники. По ее словам, во время принятия решений глава комиссии “полностью прислушивался к его мнению”.

Т.ФОЯ рассказала, что “комиссия работала 2-3 часа в день, а когда приходили подавать документы не “те” люди, то члены комиссии забирали документацию и скрывались”. Она добавила, что в таком же “стиле работы” сегодня в 02.30 ночи комиссия на своем заседании объявила В.БУДЬКО победителем на выборах сельского головы.

Другой сокоординатор инициативной группы Николай НЕДИЛЬКО отметил, что комиссия принимала решение отказать в регистрации некоторым претендентам на должность сельского головы, не указывая, в каких именно документах желающие стать кандидатами допустили ошибки. Он отметил, что это было сделано для того, чтобы сделать невозможным исправление этих ошибок и, соответственно, сделать невозможным регистрацию кандидатов. Н.НЕДИЛЬКО сообщил, что часть этих решений успели обжаловать, суд обязал комиссию повторно рассмотреть документы, однако она вновь отказала в регистрации. Он добавил, что это было сделано в последние часы последнего дня регистрации кандидатов.

Таким образом комиссия отказала в регистрации 5 желающим зарегистрироваться, среди них – бывшему сельскому голове Николаю ЛУЦЕНКО. Всего комиссия зарегистрировала также пять кандидатов, четырех из которых Т.ФОЯ назвала “техническими”, поскольку большинство из них не является даже жителями Плесецкого.

Н.НЕДИЛЬКО рассказал, что из 4 тысяч жителей села на выборах взяли бюллетени 1 тыс. 262 чел. Из них за В.БУДЬКО проголосовали 124 чел., против всех проголосовали 900 чел. Следовательно, подчеркнул он, за объявленного избранным кандидата проголосовали около 4% жителей села. “То есть, меньшинство избрало власть, которая должна руководить большинством”, – сказал он.

Н.НЕДИЛЬКО отметил, что представители незарегистрированных кандидатов обратились в суд с требованием признать результаты выборов незаконными. Однако, по его словам, суд отказал в рассмотрении иску, поскольку податель жалобы Н.ЛУЦЕНКО не принимал участия в выборах, а следовательно, не имеет права обжаловать их результаты. Сокоординатор группы сказал, что также они направили несколько обращений в разные органы власти, однако получили лишь формальные ответы. Сейчас представители общины села обращаются к Президенту с просьбой защитить их избирательные права. “Виктор Федорович! Накануне выборов Вы обещали, что они будут честными. Вы также обещали, что услышите каждого. Услышьте нас, наконец, и защитите избирательные права плесецкой общины”, – сказала Т.ФОЯ.

Представители инициативной группы рассказали, что, протестуя против таких результатов выборов, жители села уже прибегли к крайним мерам, таких как перекрытие одесской трассы, блокирование помещения сельского совета с целью недопущения “назначенных избранников” к управлению селом. По их словам, сельская община намерена протестовать до тех пор, пока в селе не будут объявлены повторные выборы.