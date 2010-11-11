В Киеве 14 ноября пройдет заключительный концерт Всеукраинского фестиваля искусств “Обнімись, Україно”!

Киев. 11 ноября, УНИАН. 14 ноября в Национальном дворце искусств “Украина” в Киеве пройдет заключительный концерт Всеукраинского фестиваля искусств “Обнімись, Україно”!

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН автор этого фестиваля, поэт-песенник Александр КАРПЕНКО, отметив, что мероприятие состоится при поддержке благотворительного фонда “Україна - свята родина”.

По словам А.КАРПЕНКО, первый фестиваль “Обнімись, Україно”!, который собирает людей в их стремлении “объединиться и жить в мире, дружбе”, состоялся в 2007 году.

А.КАРПЕНКО сообщил, что в 15.30 во дворце “Украина” гостьи станут участниками фольклорного представления в исполнении любительских коллективов Киевской области. Он отметил, что кульминацией фестиваля станет концерт, который начнется в 17 часов. По его словам, будут выступать на нем лучшие национальные художественные коллективы, в частности, Национальная заслуженная капелла бандуристов Украины им. Г.Майбороды, Национальный академический украинский народный хор имени Г.Веревки, Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины им. Павла Вирского. Кроме того, в концерте будут принимать участие народные артисты Украины Василий ЗИНКЕВИЧ, Владимир ГРИШКО, Иван ПОПОВИЧ, Виктор ШПОРТЬКО, Алла ПОПОВА.

В пресс-релизе, который был распространен на пресс-конференции, также отмечено, что народный артист Украины, “народный ром, как его называют друзья”, Леонид САНДУЛЕНКО исполнит в сопровождении танца “Украина”, ансамбля танца им. П. Вирского и оркестра ансамбля Вооруженных сил Украины песню судьба “Цыганская судьба”.

А.КАРПЕНКО сообщил, что на сцене будет выступать также талантливая молодежь. Он отметил, что фестиваль состоится благодаря “меценату, патриоту”, президенту благотворительного фонда “Україна - свята родина” Ивану МАТИЕШИНУ.

В свою очередь И.МАТИЕШИН отметил, что целью возглавляемого им фонда является содействие тому, чтобы людям показать “культурное достояние и художественное разнообразие всех национальностей, всех народностей, проживающих в Украине”. По его словам, этот фестиваль должен объединить людей благодаря песне, танцу. Он отметил, что в Украине проживает свыше 130 национальностей и народностей, к тому же, каждая область Украины имеет свой колорит. По его мнению, именно искусство должно консолидировать нацию.

Руководитель Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины им. Павла Вирского Мирослав ВАНТУХ поблагодарил И.МАТИЕШИНА за поддержку фестиваля, отметив, что в Украине “чрезвычайно мало таких подвижников, которые бы поддерживали культуру и искусство”. По его словам, для коллектива является честью принять участие в фестивале “Обнімись, Україно!”, поскольку “для каждого гражданина Украины это очень важная акция, потому что это своеобразное воспитание”. Он подчеркнул, что “наш коллектив побывал более чем в 60 странах мира”, и везде в мире люди с восторгом воспринимают украинское искусство.

Участница фестиваля, молодая певица Алина БАШКИНА из Донецка, которая в прошлом году завоювала Гран-при фестиваля “Молодь Галичини” и сейчас учится в Киевском институте музыки имени Глиера, отметила, что будет петь на фестивале песню на грузинском языке. Участники пресс-конференции подчеркнули, что эта девушка как никто другой символизирует единство украинцев.

А.БАШКИНА отметила, что для молодых исполнителей является очень важным попробовать свои силы, в частности, с такими выдающимися певцами, как В.ГРИШКО, В.ШПОРТЬКО и известными коллективами. По ее словам, “всегда, когда я выступаю то ли в Украине, или за ее пределами, для меня является большим удивлением, что даже люди, не знающие языка, очень искренне воспринимают украинскую музыку, украинскую песню”. Она отметила, что цель фестиваля - “обїединить все регионы Украины, представителей всех национальностей, чтобы каждый зритель понимал не только умом, но и сердцем, что он не один, и судьба страны не безразлична никому”.