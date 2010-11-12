При поддержке партии «Україна майбутнього» организация «Допоможемо дітям» откроется в 20 областных центрах Украины.

С 16 по 26 ноября в 20 областных центрах пройдут пресс-конференции, посвященные открытию в этих городах сети детских общественных организаций «Допоможемо дітям».

Целями данной организации являются социально-правовая поддержка детей, лишенных родительской опеки; принятие мер по их социальной адаптации; координация работы органов местного самоуправления, учреждений и организаций, защищающих права таких детей; привлечение средств, направленных на создание условий для всестороннего развития сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Учредителями акции «Допоможемо дітям» выступили лидер партии «Україна майбутнього» Святослав Олейник, председатель Днепропетровской областной организации УМ Сергей Жуков и глава Днепропетровской областной детской организации «Допоможемо дітям», член международного объединения детей –сирот СНГ Николай Кожушко.

В рамках деятельности организации «Допоможемо дітям» реализуется целый ряд программ - «Социальная помощь», «Соучастие в судьбе», «Одарённые дети», «Здоровье», «Дети - инвалиды», «За решёткой - детские глаза», «Старший брат, старшая сестра» и другие.

График проведения пресс-конференций организации «Допоможемо дітям»:

1. Кировоград(11ч.),Черкассы (15ч.)-11.2010г.

2. Киев-16.11.2010г. (11ч.)

3. Полтава (11ч.),Харьков (15ч.)-17.11.2910г.

4. Луганск(11ч.),Донецк(15ч.)-18.11.2010г.

5. Запорожье(10ч.), Херсон(16ч.)-19.11.2010г.

6. Севастополь(11ч.),Симферополь(15ч.), - 22.11.2010г.

7. Николаев(11ч.), Одесса(15ч.) -23.11.2010г.

8. Винница (10ч.), Тернополь(15ч.)-24.11.2010г.

9.Львов(11ч.),Луцк(15ч.)-25.11.2010г.

10. Ровно(11ч.),Житомир(15ч.)-26.11.2010г.

Итоговая пресс-конференция по результатам всеукраинского тура состоится 29 ноября в 11.30 в Киеве в информационном агенстве УНИАН (ул.Крещатик,4).

Конт.тел: +-38- 0632848666

Всеукраинская детская организация "Допоможемо детям"