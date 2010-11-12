В Одессе выдающимся спортсменам вручат всеукраинскую премию «Золотой мангуст»

Киев. 12 ноября. УНИАН. В Одессе выдающимся спортсменам вручат всеукраинскую премию за заслуги и достижения в области спорта «Золотой мангуст».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный редактор и учредитель всеукраинского журнала «Школа выживания «Мангуст» Лерник МУСАЕЛЯН.

21 ноября в одесском концерт-холле «Сады Победы» состоится вторая церемония вручения премии «Золотой Мангуст» украинским спортсменам, тренерам и судьям разных видов единоборств.

Премию учредили журнал «Школа выживания «Мангуст» совместно с винницким ювелирным домом «Кимберли».

Директор ювелирного дома «Кимберли» Игорь ИЛЬЧИШЕН рассказал, что статуэтка «Золотой Мангуст» изготовлена из серебра 925-й пробы, покрыта золотом 900-й пробы и установлена на основании из камня «зеленый змеевик».

По словам учредителей премии, церемония награждения была задумана с целью признания лучших спортсменов Украины, возрождения спортивного духа для новых побед и достижений.

Л.МУСАЕЛЯН убежден, что, помимо наград и стипендий, которые выплачиваются спортсменам государством, вручение подобной награды – золотой статуэтки – это поощрение и огромный стимул для спортсменов, тренеров и меценатов.

По его словам, в этом году будет вручено 12 статуэток лучшим спортсменам, тренерам и судьям. Имена до церемонии держатся в секрете. Как сказал Л.МУСАЕЛЯН, кандидатуры выбирает специальная коллегия на основе предложений спортивных федераций как по олимпийским, так и не олимпийским видам единоборств.

Олимпийский чемпион, народный депутат Эльбрус ТАДЕЕВ высоко оценил инициативу вручения премий выдающимся спортсменам. Он заметил, что сегодня в стране спорту уделяется большое внимание на самом высоком уровне – президентском. Он считает, что поддержка спортсменов на всех уровнях будет способствовать развитию спорта в Украине в целом.

Вице-президент Всемирной федерации боевого самбо, президент Федерации боевого самбо Украины Эльхан ВЕЛИЕВ отметил, что любая награда стимулирует спортсменов и тренеров к дальнейшему развитию и достижению новых результатов.

С ним согласился судья международной категории экстра-класса, заслуженный тренер Украины Александр КОЛЕНКОВ. По его словам, чем больше в Украине будет таких энтузиастов, которые учредили эту премию, тем лучшими будут достижения украинских спортсменов.

В 2009 году было вручено 11 статуэток «Золотой мангуст» спортсменам и тренерам, в том числе призерам Олимпийских игр в Пекине 2008 Тарасу ДАНЬКО, Андрею СТАДНИКУ, Василию ФЕДОРИШИНУ, Роману ГОНТЮКУ, Армену ВАРДАНЯНУ.

Особой наградой – статуэткой «Золотой Мангуст», инкрустированной бриллиантами, - были награждены олимпийский чемпион 2008 года по боксу – Василий ЛОМАЧЕНКО, президент Федерации боевого самбо Украины Эльхан ВЕЛИЕВ, заслуженный тренер Украины, серебряный призер Олимпийских игр 1976 года Нельсон ДАВИДЯН, судья международной категории экстра-класса, заслуженный тренер Украины Александр КОЛЕНКОВ, президент Федерации панкратиона Украины, мастер спорта международного класса, народный депутат Украины Виктор КОРЖ.