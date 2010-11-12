Итальянский тенор Алессандро Сафина сегодня примет участие в концерте в Киеве

Киев. 12 ноября. УНИАН. Итальянский тенор Алессандро САФИНА, приехавший в Украину по приглашению модельера Михаила ВОРОНИНА, сегодня примет участие в концерте в Киеве.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Певец рассказал, что впервые побывал в Украине два года назад. А.САФИНА добавил, что пока еще не успел познакомиться с достопримечательностями Киева, но планирует сделать это завтра, когда у него будет свободное время.

Отвечая на вопросы журналистов, тенор рассказал, что и раньше был наслышан об одежде от украинского дизайнера М.ВОРОНИНА. По его словам, впервые он одел костюм от М.ВОРОНИНА во время гастролей в Москве, а сегодня уже лично познакомился с дизайнером.

Как сказал А.САФИНА, он предпочитает классический стиль в одежде. По его словам, он любит одеваться просто, но в качественные вещи, для него важны идеальный крой костюмов, одежда должна подчеркивать его элегантность.

М.ВОРОНИН на пресс-конференции сказал, что приезд А.САФИНЫ является для него большой честью. По словам модельера, он очень доволен этим сотрудничеством. М.ВОРОНИН подчеркнул, что, несмотря на предпочитаемую внешнюю простоту в одежде, итальянец очень требовательно относится к качеству своего гардероба. Модельер рассказал, что сегодняшний день певец начал с посещения концерна Voronin, где примерил несколько костюмов, а вечером вместе со многими известными украинскими и российскими исполнителями примет участие в программе Яна ТАБАЧНИКА «Честь имею пригласить!».

М.ВОРОНИН также добавил, что намерен содействовать организации сольного концерта А.САФИНЫ в Киеве, который может состояться в марте следующего года.