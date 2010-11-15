Низкая явка молодежи на местные выборы предопределена ее разочарованием в будущем – эксперт

Киев. 15 ноября. УНИАН. Низкая явка молодежи на местные выборы предопределена ее разочарованием в будущем.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН выразила директор по развитию общественной организации “Центр политического образования” (ЦПО) Наталья ДАВЫДОВА, подводя итоги конкурса, объявленного центром в октябре относительно просветительских видеороликов на тему участия молодежи в очередных местных выборах.

"Как и ожидалось, по итогам кампании активизации можно констатировать, что низкая явка на избирательные участки молодых избирателей, которыми является каждый третий из общего количества имеющих право голоса, предопределена рядом факторов. В частности, несовершенное избирательное законодательство, плохая организация работы комиссий в день голосования, разуверенность молодежи в том, что их голос что-то сможет изменить, большая миграция молодых людей внутри государства в поисках лучшей жизни или учебы", - сказала Н.ДАВЫДОВА.

Говоря о самом конкурсе, направленном на повышение избирательной активности молодежи, она заметила, что жюри в составе экспертов центра получило почти 30 агитационных видеороликов.

"Мы оценивали ролики по принципу свежести мысли, креативности, использования собственных материалов. В итоге был назван победитель, которым стал студент из Хмельницкого Николай АТАМАНЮК, которой получает ценный приз - видеокамеру", - сообщила Н.ДАВЫДОВА.

При этом она добавила, что ЦПО и в дальнейшем будет продолжать разрабатывать и реализовать новые просветительские проекты, направленные на повышение активности молодежи, ее участие в построении гражданского общества и демократии в Украине.

Как сообщал УНИАН, общественная организация "Центр политического образования" при поддержке посольства США в Украине 6 октября запустила в интернете социальный разъяснительный проект "Молодежь в выборах" для повышения избирательной активности молодежи на местных выборах 31 октября.