Украина выполнила лишь четыре из более 60 приоритетов реформ, предусмотренных Повесткой дня ассоциации с ЕС - эксперты

Киев. 15 ноября. УНИАН. Украина выполнила лишь четыре из более 60 приоритетов реформ, предусмотренных Повесткой дня ассоциации (ПДА), которая в настоящее время регулирует отношения между Украиной и ЕС.

Об этом свидетельствуют результаты второго этапа (июль-октябрь 2010 года) общественного мониторинга выполнения ПДА, обнародованные на пресс-конференции в УНИАН председателем Совета Украинского независимого центра политических исследований Юлией ТИЩЕНКО.

“По заключениям экспертов, Украина выполнила лишь 4 приоритета ПДА, в стадии выполнения находятся 55 приоритетов, 10 приоритетов не были выполнены”, - сказала она.

На протяжении второго этапа мониторинга были проанализированы 69 приоритетов ПДА.

Как невыполненные эксперты оценили отдельные приоритеты в сфере торговли и вопросов, связанных с торговлей, сотрудничества в отрасли энергетики, включая ядерную. Подавляющее большинство приоритетов ПДА находится в стадии выполнения. Эксперты отметили, что в некоторых сферах ситуация не улучшилась, по сравнению с первым этапом мониторинга (март-июнь). Например, в разработке необходимых законодательной и институциональной рамок в сфере управления миграцией в части создания Государственной миграционной службы или другого органа, уполномоченного реализовывать государственную миграционную политику.

Также эксперты считают невыполненными вопросы, связанные с отдельными составляющими политического диалога, обеспечением соблюдения прав человека и основных свобод, государственного внутреннего контроля и внешнего аудита и контроля, информационного общества, охраны окружающей природной среды.

Ю.ТИЩЕНКО отметила, что в целом отчетный период (июль-октябрь 2010 г.) характеризуется как положительными действиями институтов власти относительно выполнения ПДА, так и стагнацией изменений по вопросам политического диалога - прежде всего, прав человека и соблюдения демократических процедур.

Мониторинг провели ведущие украинские аналитические центры при поддержке Международного фонда “Возрождение”.

Справка УНИАН. Повестка дня ассоциации Украина-ЕС является инструментом подготовки к реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Повестка вступила в силу 24 ноября 2009 г. после обмена нотами в соответствии с правилами процедур Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС.