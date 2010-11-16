Жилой комплекс Crystal Park признан лучшим проектом 2010

Crystal Park признан лучшим проектом по итогам международного конкурса проектов недвижимости International Property Awards 2010. 24 сентября в Лондоне были названы лауреаты международного конкурса проектов недвижимости International Property Awards 2010.

Компания «Сент София Хоумс» представляла на конкурсе проект Premium класса Crystal Park в категории «Best Development».

По итогам International Property Awards 2010, комплекс Crystal Park был удостоен звания «Highly Commended Best Development».

Напомним, что это не первая победа компании «Сент София Хоумс» в столь престижном международном конкурсе. В 2009 году проект Riviera Riverside завоевал звание «Best International Marina Development», став, по итогам конкурса, лучшим проектом с яхт-клубом в мире.

International Property Awards 2010 – престижный мировой конкурс в сфере недвижимости, который ежегодно проходит в Лондоне. Профессиональное жюри отмечает наградами лучшие достижения в сфере коммерческой и жилой недвижимости.

В состав жюри в этом году вошли: глава направления рынков недвижимости корпорации Google (Великобритания) Бен Вуд, избранный президент Международной федерации недвижимости в Бельгии (FIABCI) Хендрик Нельде, а также редактор журнала International Homes Luxury Collection Хелен Шилд.

Более подробная информация о конкурсе и его победителях: http://www.residentialpropertyawards.net/

*** Жилой комплекс класса Premium Crystal Park расположен в Киеве по адресу: проспект Победы, 42. Дом состоит из 7 секций, этажность 8-9 этажей. Каждая квартира имеет свой балкон или террасу, с которой открываются панорамные виды на парк Пушкина или киностудию им А.П.Довженко. Панорамное остекление окон, высокие потолки, продуманные инженерные решения – основные преимущества апартаментов.

Дом с центральным кондиционированием, современными инженерными системами, скоростными лифтами KONE. На первом этаже разместились общественные зоны по индивидуальному авторскому проекту. К услугам жильцов дома круглосуточная служба консьержа, подземный паркинг, охраняемая придомовая территория с детскими и спортивными площадками.

Группа "Сент София Хоумс" (St. Sophia Homes) является одним из ведущих инвестиционно-девелоперских холдингов Киева. Компания возводит жилые и гостиничные комплексы, офисные центры категорий Premium и De Luxe. Портфель проектов составляет более 1,5 млн кв. м. Среди наиболее известных проектов девелопера - жилые комплексы Ambassador House на улице Ивана Франко, а также H-Tower на бульваре Шевченко, в рамках которого возводится крупный гостиничный комплекс под управлением известного международного оператора.

Контакты: St Sophia Homes www.stsophia.ua

тел. (+380 44) 492 05 05