Кризис показал, кто на что способен!
Выгодное инвестирование - прекрасная возможность не только сохранить, но и приумножить средства в период рецессии. Тысячи вкладчиков инвестиционных фондов убедились в этом на собственном опыте.
Одним из таких фондов является «MMCIS investments». Компания была сформирована в 2004 году. В начале своей деятельности это был частный инвестиционный фонд закрытого типа. Буквально через несколько лет учредители решили открыться для всех желающих и приступить к освоению многомиллионных инвестиций.
О деятельности фонда, основных задачах и планах на будущее расскажет президент компании «MMCIS investments » Джереми Браун. Добрый день! Мистер Браун, на протяжении уже нескольких лет мировая экономика переживает период крайней нестабильности. Отражается ли это на работе фонда?
Добрый день! Мистер Браун, на протяжении уже нескольких лет мировая экономика переживает период крайней нестабильности. Отражается ли это на работе фонда?- Нисколько! Профессиональная команда, правильно выбранная стратегия работы и строгий контроль при отборе проектов — вот составляющие успешной деятельности, которые позволяют нам уверенно стоять на ногах!
На рынке инвестиций фонд «MMCIS investments» известен своей ориентацией на венчурное инвестирование. Вы придерживаетесь мнения, что за инновациями будущее?!- Сегодня для многих становится очевидным тот факт, что заработать на своих вложениях удается только тем, кто вкладывает средства в инновации. Именно такие инвестиционные компании приносят своим клиентам самый высокий доход. «MMCIS investments» — яркое тому подтверждение!
В начале года пресс-служба компании сообщала о начале финансирования новых проектов инновационной направленности. Как сегодня обстоят дела с их развитием?- В апреле 2010 года мы начали финансирование двух масштабных долгосрочных проектов: строительства завода по производству солнечных батарей и фермы по производству биотоплива из морских водорослей. Я с уверенностью могу сказать, что проекты выйдут на запланированный уровень рентабельности и принесут ожидаемую прибыль.
Мистер Браун, расскажите о планах компании на будущее. - В ближайшее время мы планируем начать финансирование масштабного проекта в сфере горнодобывающей отрасли, который принесет не только высокий доход, но и внесет существенный вклад в развитие мировой горнодобывающей промышленности.
Сотрудничать с компанией действительно выгодно. Хотелось бы узнать, что необходимо, чтобы стать клиентом «MMCIS investments»? - Желание разбогатеть! В остальном инвестор может положиться на нас. «MMCIS investments» гарантирует не только высокий доход, но и полную безопасность и защищенность средств своих вкладчиков, что немаловажно, учитывая сегодняшнюю экономическую нестабильность!
Напоследок, не могли бы Вы дать несколько советов начинающим инвесторам.- Никогда не забывайте, что инвестиции всегда были и будут выгоднее, чем хранение денег «под матрацем». Инвестируйте и получайте отличный доход!
На этой позитивной ноте мы завершаем нашу беседу с мистером Брауном. В заключение хотелось бы пожелать команде «MMCIS investments » удачи и успехов в ее деятельности!