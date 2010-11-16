Кризис показал, кто на что способен!

Выгодное инвестирование - прекрасная возможность не только сохранить, но и приумножить средства в период рецессии. Тысячи вкладчиков инвестиционных фондов убедились в этом на собственном опыте.

Одним из таких фондов является «MMCIS investments». Компания была сформирована в 2004 году. В начале своей деятельности это был частный инвестиционный фонд закрытого типа. Буквально через несколько лет учредители решили открыться для всех желающих и приступить к освоению многомиллионных инвестиций.

О деятельности фонда, основных задачах и планах на будущее расскажет президент компании «MMCIS investments » Джереми Браун. Добрый день! Мистер Браун, на протяжении уже нескольких лет мировая экономика переживает период крайней нестабильности. Отражается ли это на работе фонда? - Нисколько! Профессиональная команда, правильно выбранная стратегия работы и строгий контроль при отборе проектов — вот составляющие успешной деятельности, которые позволяют нам уверенно стоять на ногах!

На рынке инвестиций фонд «MMCIS investments» известен своей ориентацией на венчурное инвестирование. Вы придерживаетесь мнения, что за инновациями будущее?! - Сегодня для многих становится очевидным тот факт, что заработать на своих вложениях удается только тем, кто вкладывает средства в инновации. Именно такие инвестиционные компании приносят своим клиентам самый высокий доход. «MMCIS investments» — яркое тому подтверждение!

В начале года пресс-служба компании сообщала о начале финансирования новых проектов инновационной направленности. Как сегодня обстоят дела с их развитием? - В апреле 2010 года мы начали финансирование двух масштабных долгосрочных проектов: строительства завода по производству солнечных батарей и фермы по производству биотоплива из морских водорослей. Я с уверенностью могу сказать, что проекты выйдут на запланированный уровень рентабельности и принесут ожидаемую прибыль.

Мистер Браун, расскажите о планах компании на будущее. - В ближайшее время мы планируем начать финансирование масштабного проекта в сфере горнодобывающей отрасли, который принесет не только высокий доход, но и внесет существенный вклад в развитие мировой горнодобывающей промышленности.

Сотрудничать с компанией действительно выгодно. Хотелось бы узнать, что необходимо, чтобы стать клиентом «MMCIS investments»? - Желание разбогатеть! В остальном инвестор может положиться на нас. «MMCIS investments» гарантирует не только высокий доход, но и полную безопасность и защищенность средств своих вкладчиков, что немаловажно, учитывая сегодняшнюю экономическую нестабильность!

Напоследок, не могли бы Вы дать несколько советов начинающим инвесторам. - Никогда не забывайте, что инвестиции всегда были и будут выгоднее, чем хранение денег «под матрацем». Инвестируйте и получайте отличный доход!

На этой позитивной ноте мы завершаем нашу беседу с мистером Брауном. В заключение хотелось бы пожелать команде «MMCIS investments » удачи и успехов в ее деятельности!