По итогам года "ПриватБанк" планирует получить около 1,3 млрд. грн. прибыли

Киев. 16 ноября. УНИАН. По итогам 2010 года "ПриватБанк" планирует получить около 1,3 млрд. грн. прибыли.

Об этом заявил председатель правления "ПриватБанка" Александр ДУБИЛЕТ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Сегодняшнее состояние банка и объем получаемой прибыли банкир объяснил тем, что "ПриватБанк", в отличие от других банков, не сильно пострадал от ипотечного кризиса. По его словам, объем ипотеки в их кредитном портфеле занимал 6-е место. Банк ориентировался на более розничные продукты.

«Мы ушли в более розничные продукты… Наши кредитные портфели, они более адаптированы к сегодняшней ситуации», - сказал А.ДУБИЛЕТ.

По его словам, в 2011 году "ПриватБанк" намерен освоить бесконтактные способы осуществления платежей с помощью чиповых карточек.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

«ПриватБанк» за январь-сентябрь 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, увеличил чистую прибыль почти в два раза – до 993 млн. грн.

Основными акционерами «ПриватБанка» являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ - 49,1535% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.