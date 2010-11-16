Предприниматели призывают мировое сообщество ограничить сотрудничество с украинской властью, «уничтожающей малый бизнес»

Киев. 16 ноября. УНИАН. Предприниматели, наемные работники, граждане Украины обращаются к мировому сообществу с просьбой ограничить сотрудничество с украинской властью и обращают его внимание на то, что «украинское правительство, депутаты Верховной Рады решили принять, в нарушение всех норм законов, Налоговый кодекс, который полностью уничтожает предпринимательство».

Об этом идет речь в обращении Одесской областной ассоциации работодателей юга Украины к мировому сообществу, которую сегодня на пресс-конференции в УНИАН озвучил председатель ассоциации Юрий БОРЩЕНКО.

По его словам, это обращение будет разослано в экономические отделы посольств и консульств разных стран с целью оповещения о том, что в Украине происходит «полное уничтожение малого и среднего бизнеса».

В частности, в обращении отмечается, что Кабинет Министров Украины и Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики при доработке проекта Налогового кодекса ко второму чтению не учли предложений бизнеса. «Мы считаем, что кучка олигархов и чиновников Кабинета Министров решила за счет малого и среднего предпринимательства обогатиться, а также покрыть свои долги», – отмечается в обращении предпринимателей.

Также в обращении, текстом которого располагает УНИАН, говорится о коррупции во всех эшелонах власти, бесконтрольном расходовании средств налогоплательщиков в Украине и воровстве чиновников. «Просим не предоставлять правительству Украины кредиты, арестовать счета чиновников за рубежом», – подытоживают в ассоциации.

Как отметил на пресс-конференции в УНИАН Ю.БОРЩЕНКО, всеукраинское обсуждение проекта Налогового кодекса «было чисто формальным», а предложения, поступавшие к документу, не были учтены. При этом, по его словам, сегодняшнее заседание Верховной Рады показало, что голосуются только поправки профильного комитета ВР.

Ю.БОРЩЕНКО также добавил, что предприниматели намерены обратиться к правительству и Президенту Украины с целью наладить с ними диалог.

«Этот документ, к сожалению, принимается формально, без учета предложений. Делался вид, что поправки рассматривались, в конечной редакции Налогового кодекса они приняты не были... Предложения для проформы принимались, но никто их не собирался отображать в этом кодексе», – заявил заместитель председателя Одесской областной ассоциации работодателей юга Украины Виктор КУДЛАЙ.

По его словам, самая большая опасность Налогового кодекса заключается в том, что им уничтожается упрощенная система налогообложения. «В действительности такой формы больше не будет. Честно вести учет и облагаться налогом по той системе налогообложения (предусмотренной в проекте НК – УНИАН) нельзя», – сказал он, отметив, что предлагаемая система налогообложения «либо заведет нас в тень, либо вообще не даст нам работать».

Как добавил член правления ассоциации Сергей КОРЕНКО, власть никак не отреагировала на тысячи обращений предпринимателей. «За 2009 год малый и средний бизнес взял 33% от общего наличия продаж товаров и услуг в Украине. И кто-то очень хочет получить это. Другого объяснения нет», – отметил он.

По словам С.КОРЕНКО, главной просьбой предпринимателей было ввести в Налоговом кодексе, утвердить на законодательном уровне, с определенными поправками, ту систему налогообложения, которая действовала в Украине с 1998 года.