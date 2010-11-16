Ассамблея общественных организаций малого и среднего бизнеса инициирует референдум о недоверии Кабмину и ВР в связи с принятием Налогового кодекса

Киев. 16 ноября. УНИАН. Ассамблея общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины (АООМСБУ) будет инициировать проведение референдума о недоверии Кабинету Министров Украины и Верховной Раде в связи с началом рассмотрения проекта Налогового кодекса в существующей редакции.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель координационного совета АООМСБУ Игорь ГУРНЯК.

По его словам, вопрос о начале процедуры инициирования референдума будет рассмотрен на внеочередной ассамблее общественных организаций в Киеве 22 ноября т.г.

Также, по словам И.ГУРНЯКА, в случае принятия законопроекта в существующей редакции АООМСБУ обратится к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой наложить на него президентского вето.

Кроме того, отметил глава координационного совета АООМСБУ, в случае принятия документа ассамблея планирует провести «налоговую забастовку», а также начнет активную разъяснительную работу в регионах Украины о политике действующего правительства.

При этом И.ГУРНЯК уклонился от уточняющего вопроса о форме проведения «налоговой забастовки», объяснив, что нежелание раскрывать ее механизм продиктовано необходимостью создания «эффекта внезапности» для действующих властей.