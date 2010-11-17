«БТА Банк» открыл отделение в ТЦ «Арсен» (Львов)

15 ноября 2010 года начало работу новое отделение «БТА Банка», на этот раз – на территории торгового центра «Арсен», что на проспекте Красной Калины, 60 во Львове.

Расположение нового львовского отделения «БТА Банка» в популярном ТЦ в первую очередь удобно для посетителей и персонала торгового центра, субъектов предпринимательской деятельности, работающих в ТЦ и по соседству, и, безусловно, жителей одного из самых крупных в городе Сыховского района.

Отделение предоставляет универсальный перечень банковских услуг: обмен валют, приём платежей, оформление депозитов, открытие и расчетно-кассовое обслуживание текущих счетов юридическим и физическим лицам, выпуск и обслуживание платежных карточек Visa и MasterCard, интересные предложения для обслуживания пенсионеров и т.д.

В первые три месяца работы нового отделения, клиентов ожидают бонусы и подарки. Каждый клиент, который откроет депозит, начиная от первого дня работы отделения и до 15 февраля включительно, получает надбавку +0,5% к своей процентной ставке по депозиту на весь срок действия договора плюс бесплатную карточку Visa Classic. Если размер депозита не меньше 500 тысяч гривен, 60 тысяч долларов США или 40 тысяч евро, то в подарок оформляется карта Visa Gold, а для вкладчиков депозитов не меньше 750 тысяч гривен, 90 тысяч долларов США или 60 тысяч евро – в подарок оформляется карта Visa Platinum.

Также тем клиентам, которые с первого дня работы отделения и по 15 февраля включительно осуществит перевод суммы средств свыше 500 долларов США (или эквивалента) по одной из пяти систем денежных переводов, представленных в отделении (БТА-переказ, Western Union, Unistream, Фастер или Аваль-Экспресс), будет бесплатно выпущена карта Visa Classic.

Отдельно следует отметить, что открытие Сиховского отделения приходится на время проведения «БТА Банком» масштабной депозитной акции. А это значит, что каждый вкладчик, открывший депозит в Сыховском отделении во время действия данной акции, может не просто получить свой +0,5% бонус к ставке по депозиту, но и принять участие в розыгрыше дополнительных денежных призов: еженедельном розыгрыше призов по 1000 гривен и главном призе депозитной акции: 100 тыс. грн.