Общественные организации реализовали проект защиты прав инвесторов, пострадавших в строительных аферах

Киев. 17 ноября. УНИАН. Всеукраинская общественная организация «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам» (АППИ) и Ассоциация инвесторов строительства жилого дома завершили реализацию проекта «Защита прав инициативных групп граждан перед застройщиками и органами государственной власти» при поддержке Международного фонда «Возрождение».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава правления Ассоциации инвесторов строительства жилого дома Валерий БЫКОВЕЦ.

По его словам, цель проекта – защита инвесторов, вложивших средства в строительство жилых домов, сроки ввода в эксплуатацию которых были нарушены.

В.БЫКОВЕЦ отметил, что ассоциации предоставляли инвесторам бесплатную юридическую помощь, информационно-организационную поддержку, а также провели информационную кампанию, направленную на защиту прав инвесторов перед застройщиками и органами государственной власти.

По мнению главы правления ассоциации, власть только на словах поддерживает инвесторов, но на деле «мы видим абсолютно обратный результат, когда Верховная Рада защищает интересы застройщиков».

По данным президента ВОО «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам» Алексея ГОНЧАРУКА, за 10 месяцев реализации проекта за помощью обратились пострадавшие инвесторы из 16 регионов страны.

При этом ассоциации помогали инвесторам самоорганизовываться для защиты своих прав, провели детальный анализ по изучению перспектив достройки на 35 объектах строительства, включая Киев, Киевскую область и другие регионы.

Как сообщал УНИАН, проект реализуется ВОО «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам» и Ассоциацией инвесторов строительства жилого дома при поддержке Международного фонда «Возрождение». Проект рассчитан на 10 месяцев и заканчивается в декабре текущего года.