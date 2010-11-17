Создание обманутыми инвесторами ЖСК для достройки жилья не решит проблему достройки - эксперт

Киев. 17 ноября. УНИАН. Создание частными инвесторами жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), которые могли бы перебрать на себя функции застройщика и самостоятельно достроить проинвестированный ими жилой объект, не решит проблему достройки.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал президент ВОО «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам» Алексей ГОНЧАРУК.

По его мнению, создание ЖСК для достройки жилых объектов – это не панацея, а один из путей выхода из некоторых ситуаций.

«В принципе, объединяясь в жилищно-строительный кооператив, инвесторы только решают проблему объединения. Кооператив – это юридическое лицо, на которое можно забрать землю. Но если застройщик заинтересован в том, чтобы объект достраивался, то и кооператив не нужен. Инвесторы могут установить контроль над застройщиком, если владельцы бизнеса, которые строили этот объект, не против, и строить объект от имени самого застройщика, без кооператива. А если кооператив создается, а застройщик не соглашается, то кооператив очень долго будет судиться за землю, за объект незавершенного строительства, пока не посадит директора застройщика или другим способом не решится ситуация», - считает А.ГОНЧАРУК.

В свою очередь глава правления Ассоциации инвесторов строительства жилого дома Валерий БЫКОВЕЦ отметил, что инвесторам, уже вложившим средства в объект, придется делать дополнительные вложения. При этом дешевле купить квартиру на вторичном рынке.

Он считает, что решить ситуацию с достройкой проблемных объектов невозможно без активного вмешательства государства.

«Если есть мошеннические действия, то должна быть воля государства в виде прокуратуры, милиции, судей, которые должны решить конкретные проблемы», - добавил В.БЫКОВЕЦ.