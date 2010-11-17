Украине объявлен сбор средств для съемки национального блокбастера "Черный ворон" по роману Шкляра

Киев. 17 ноября. УНИАН. В Украине объявлен сбор средств для съемки национального блокбастера "Черный ворон" по роману Василия ШКЛЯРА.

Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН представители оргкомитета по подготовке и съемкам фильма - автор романа В.ШКЛЯР, председатель Национального союза кинематографистов Сергей ТРЫМБАЧ, продюсеры фильма Михаил СЛАБОШПИЦКИЙ и Николай КУЛЬЧИЦКИЙ, писатель Валерий НЕЧИПОРЕНКО и народный депутат Украины Олесь ДОНИЙ.

"Я убежден, что этот принцип толоки, который предлагается для сбора средств на финансирование проекта - выигрышный. Мы соберем эти средства", - сказал М.СЛАБОШПИЦКИЙ, отметив, что бюджет фильма составит, по меньшей мере, 20 млн. грн.

По мнению Н.КУЛЬЧИЦКОГО, идея съемки фильма о повстанческой борьбе украинцев против большевистской оккупации в 20-х годах прошлого столетия может объединить украинское общество. "Я уверен, что все среды - политические, общественные организации, все, кто хочет жить в свободе, с украинским достоинством, будут нам помогать", - сказал он.

В свою очередь, В.НЕЧИПОРЕНКО добавил, что одновременно для обеспечения полного объема необходимого финансирования также будут использоваться традиционные западные технологии привлечения средств. "Мы планируем, возможно, впервые в Украине в полной мере применить западные, голливудские технологии привлечения средств. Мы будем применять тендерный принцип подбора кадров в съемочную группу, начиная с режиссера. Мы будем на конкурсной основе отбирать инвесторов и рекламодателей", - объяснил он.

"Я думаю, что начало съемок продиктует динамика сбора средств. Мне кажется, что на 7-10 миллионах можно начинать снимать ленту", - допустил автор романа В.ШКЛЯР. По его словам, идея создания кино возникла после презентации романа, появление которого очень одобрительно восприняла читательская аудитория.

В свою очередь, С.ТРЫМБАЧ отметил, что речь идет о съемке национального фильма коммерческого характера. "Нужно делать классный фильм, ориентированный не столько на фестивальный успех, сколько на массовую аудиторию. Я надеюсь, что работа над фильмом станет, действительно, народным проектом и заинтересует украинских кинематографистов", - сказал он.

"Сейчас речь идет не просто о создании фильма. Речь идет о культурном сопротивлении и культурной борьбе. И те, кто даже при нынешних условиях, когда при власти действительно российские националисты, и им не нравится украинский язык, украинская культура, украинская история, то должно пройти сейчас переосознание людей относительно поддержки всего украинского. И этот протест должен выливаться в Украине в очень яркие и очень качественные культурные продукты", - резюмировал О.ДОНИЙ.

Справка УНИАН. Роман "Черный ворон" В.ШКЛЯРА сразу после своего выхода в свет в 2009 году был признан украинским бестселлером.

Роман рассказывает об одной из самых драматических страниц украинской истории - о вооруженной борьбе украинцев (повстанцев Холодного Яра) против большевистской власти в 20-х годах ХХ столетия. Книга вышла одновременно в двух издательствах: "Ярославов Вал", в котором выиграла конкурс на лучший исторический роман, и "Клубе семейного досуга". Писатель работал над книгой 13 лет.

В.ШКЛЯРА ("Тінь сови", "Ностальгія", "Ключ", "Елементал", "Кров кажана" и др.) называют одним из самых популярных писателей, а еще - "мистическим" писателем. У него немало литературных премий. Однако самая любимая - "Автор, книги которого чаще всего крадут из магазинов".