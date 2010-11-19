В Киеве состоится первая международная конференция по сфрагистике

Киев. 19 ноября. УНИАН. В Киеве сегодня состоится первая международная конференция по сфрагистике (науке о печатях).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили организаторы конференции.

Как отметил коллекционер, основатель музея Шереметьевых Алексей ШЕРЕМЕТЬЕВ, в конференции примут участие свыше ольше 30 участников из Украины, России, Беларуси, Польши и Литвы. По его словам, впервые подобное мероприятие будет организовано коллекционерами вместе с научными работниками, в частности, Институтом украинской археографии и источниковедения им. М.Грушевского.

В основу обсуждения на конференции будут положены экспонаты сфрагистического отдела коллекции музея Шереметьевых, который является одним из крупнейших в Европе. На сегодняшний день в его фондах хранятся уникальные реликвии времен Киевской Руси, Речи Посполитой, Украины XVIII-XIX в. Это печати церквей, учебных заведений, гражданские административные печати, украинских и соседних земель, военные штампы, перстни с печатями, дворянские печати. Среди самых ценных из них, которые были продемонстрированы на пресс-конференции, - личная печать князя Ярослава Мудрого, киевская магистратская печать XVII ст., печать фаворита Екатерины ІІ Платона Зубова, револьверный барабан Нестора Махно с выгравированным штампом.

Как отметил на пресс-конференции историк Олег ОДНОРОЖЕНКО, по печатям можно не только определить какие-то неизвестные исторические моменты, но и заполнить большие пробелы, “белые пятна” истории. По его словам, они позволяют изучать целые пласты экономической, политической истории разных периодов. Он добавил, что сейчас наблюдается ренессанс сфрагистики как исторической дисциплины, ведь за последние годы опубликовано в несколько раз больше научных трудов по этой тематике, нежели в предыдущие годы.

Историк-сфрагист Александр АЛФЕРОВ сказал, что с сегодняшнего дня печати из частной коллекции Шереметьева смогут увидеть мир. По его словам, благодаря проведению международной конференции эти экспонаты войдут в научное обращение, и специалисты смогут их изучать.