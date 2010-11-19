Национальный форум профсоюзов просит Януковича ветировать Налоговый кодекс

Киев. 19 ноября. УНИАН. Национальный форум профсоюзов Украины планирует обратиться к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с призывом ветировать принятый вчера Верховной Радой Налоговый кодекс.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя Национального форума профсоюзов Украины Григорий КАБАНЧЕНКО.

По его информации, предприниматели также ожидают от председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА выполнения данного им вчера после принятия Налогового кодекса обещания, что перед его подписанием он проведет консультации с представителями предпринимателей относительно внесения необходимых изменений в уже принятый кодекс.

По словам секретаря Координационного совета работников рынков Украины Владимира МАРТЫНЕНКО, в случае, если Президент и председатель Верховной Рады не прислушаются к предпринимателям, они планируют инициировать проведение референдума о недоверии Президенту и ВР.

Согласно обнародованной на пресс-конференции информацией, в результате принятия Налогового кодекса налоговая нагрузка на предпринимателей увеличится в 3-5 раз. Уже на протяжении первого полугодия после вступления Налогового кодекса в силу от 200 тыс. до 1 млн. предприятий мелкого и среднего бизнеса и частных предприятий потеряют от 15 до 45% прибылей, а 500-700 тыс. из них вообще обанкротятся и прекратят свою деятельность. Скрытая безработица, которая и без того составляет в Украине 8-10%, возрастет приблизительно до 30-40%, значительно увеличится отток рабочей силы за границу.

Также из-за принятия нынешней редакции Налогового кодекса доходы местных бюджетов, которые не компенсируются межбюджетными трансфертами, могут уменьшиться на 2,26 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом Налоговый кодекс Украины. За это решение проголосовали 269 из 348 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.