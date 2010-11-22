Тенденции ежедневных и еженедельных изданий по новым данным компании TNS в Украине (исследование NRS Киев*)

Ежедневные издания

В сегменте ежедневных изданий Киева состоялись следующие изменения: 1. Первая тройка лидеров среди ежедневных изданий не изменилась (с 2007 года). В нее продолжают входить газеты «Сегодня», «Факты» та «Газета по-киевски». Разрыв в аудитории одного номера между изданиями «Факты» та «Газета по-киевски» сократился на 33%.

2. В сегменте общественно-политических изданий аудитория одного номера выросла у трех изданий: «Газеты по-украински» (плюс 17%), «Сегодня» та «Газета по-киевски» (плюс 1%).

3. Сократилась аудитория таких изданий как «Блик» (минус 10%), «Факты» (минус 6%), «Комсомольская правда» (минус 3%).

4. Выросла аудитория ежедневных деловых изданий. Так, аудитория одного номера газеты «Дело» выросла на 9%, «Коммерсанта» - на 3% и «Экономических известий» - на 2%.

Еженедельные издания

В десятке еженедельных изданий (по аудитории 1 номера) зафиксированы такие изменения: 1. «Теленеделя» продолжает занимать первую позицию рейтинга, с третьего на второе место поднялся «Корреспондент». Издание «Отдохни!» поднялась с пятого места на третье. «Киев на ладонях» занял четвертое место, потеснив «РИО». «Газета нашего района» поднялась с 11 места на 8, а издание «Метро» - с 12 на 9.

2. Значительно выросла аудитория таких изданий как «Лиза» (плюс 20%), «Газета нашего района» (плюс 17%), «Метро» (плюс 12%). В то же время состоялось значительное сокращение аудитории таких изданий как «РИО» (минус 15%) и «Киев на ладонях» (минус 10%); аудитория AVISO сократилась на 3%.

Бесплатные издания

Необходимо отметить тенденцию к сокращению аудитории среди рекламных бесплатных изданий и роста аудитории в сегменте информационных бесплатных изданий.

Так, значительно сократилась аудитория рекламных бесплатных изданий «РИО» (минус 23,4 тыс. чел.) и «Киева на ладонях» (минус 17,4 тыс. чел.).

Значительно увеличили аудиторию информационные бесплатные издания «Газета нашего района» (плюс 16,65 тыс. чел.) и газета «Метро» (плюс 11,25 тыс. чел.); аудитория газеты «Точка» выросла на 6,33 тыс. чел.

***NRS-Киев 2010/2 – телефонный опрос жителей Киева в возрасте 12-65 лет. Выборка – 3088 респондентов.

Данные предоставленные социологической службой медиа группы «ПрессЦЕНТР».

«ГАЗЕТА ПО-КИЕВСКИ» – городская общественно-политическая газета. Выходит ежедневно с 2003 года. Аудитория одного номера 222 тыс. человек (NRS 2010/2). Продается во всех точках продажи прессы. Входит в Национальную сеть городских газет Медиагруппы «ПрессЦЕНТР».

«ГАЗЕТА НАШЕГО РАЙОНА» – городское информационное издание. Выходит еженедельно тиражом 150 тыс. экз. Аудитория одного номера 116 100 тыс. человек (NRS 2010/2). Распространяется по понедельникам в утренний час-пик на станциях метрополитена, на собственных стойках в кафе, ресторанах, офисах города. Входит в Национальную сеть городских газет Медиагруппы «ПрессЦЕНТР».

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ГОРОДСКИХ ГАЗЕТ - крупнейшее объединение городских газет мегаполисов Украины, в которое включены: «Газета по-киевски», «Газета по-днепровски», «Газета по-харьковски», «Газета по-одесски», «Газета по-львівськи», «Газета по-донецки», «Газета нашего района». Общенациональный тираж – 789 325 экз.