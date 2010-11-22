ПАО «БТА БАНК» запустил новый «ПРОГРЕССИВНЫЙ» депозит

Изучив пожелания и потребности вкладчиков, «БТА Банк» разработал новый депозит для физических лиц – «Прогрессивный». Особенностью и безусловным преимуществом депозита «Прогрессивный» является то, что процентная ставка по нему увеличивается через каждые два месяца на протяжении срока действия вклада. И, несмотря на то, что депозит открывается на длительный срок (12 месяцев), вкладчик имеет уникальную возможность в случае необходимости досрочно расторгнуть его без пересчета процентов за каждые полные два месяца.

«БТА Банк», стараясь предугадать желания своих клиентов, продолжает совершенствовать продуктовый ряд для физических лиц, о чем свидетельствует новый депозит «Прогрессивный». Этот вклад дает возможность выгодно размещать средства независимо от того, через какой период времени они Вам понадобятся. Ведь чем больше деньги пролежат на депозите, тем выше будет процентная ставка. Мы считаем, что новый депозит «Прогрессивный» станет достойной заменой депозиту «Рекордный на 10 дней» - отмечает Наталья СЕРГЕЕВА, председатель Правления ПАО «БТА Банк».

Ознакомиться с условиями депозитов для физических лиц можно на сайте банка: www.btabank.ua.