В Киеве завтра откроется кинофестиваль «Люди и корабли»

Киев. 22 ноября. УНИАН. В Киеве 23 ноября откроется второй международный кинофестиваль морских документальных и приключенческих фильмов и телепрограмм «Люди и корабли».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил инициатор фестиваля, председатель общественной организации "Всеукраинская ассоциация ветеранов-подводников" Александр КУЗЬМИН.

По его словам, фестиваль продлится до 26 ноября. Кинофестиваль проводится при содействии Государственного комитета Украины по делам ветеранов, Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины и является результатом сотрудничества с международным кинофестивалем "Море зовет" (Санкт-Петербург).

В фестивале примут участие кинохудожники из 10 стран мира. В программу включены конкурсный просмотр свыше 30 кинолент и телепрограмм, проведение мастер-классов ведущими кинематографистами-маринистами.

По словам А.КУЗЬМИНА, идея проведения фестиваля возникла в прошлом году.

“Фестиваль удался. И в этом году и количество, и качество фильмов намного выше”, - отметил он. В этом году на конкурс будут представлены картины из 10 стран, в том числе США, России, Бразилии, Франции, Канады, Германии.

Как сказал организатор мероприятия, нынешний фестиваль пройдет в два этапа: в Киеве 23 ноября - 26 ноября, и фестивальный показ в населенных пунктах, учебных заведениях, музеях Украины.

Церемония презентации и открытия кинофестиваля, а также закрытие с демонстрацией фильмов и программ-победителей состоятся в Киевском городском дворце ветеранов (ул. Бастионная, 11).

Фестиваль является некоммерческим и использует кино- и видеоматериалы для улучшения понимания обществом исторической, социальной и культурной значимости морской политики, ввиду того факта, что Украина является морской державой.

Проведение фестиваля посвящено 65-летие Победы в Великой Отечественной войне и 66-й годовщине освобождения Украины от фашистских захватчиков.

“Цель, преследуемая фестивалем, - содействие сохранению и увековечению исторической памяти поколений о вкладе моряков в победу над фашизмом и в защиту Отчизны, популяризация истории мореплавания, кораблестроения, ознакомление широких масс с выдающимися достижениями мирового и отечественного кораблестроения, науки и морской техники, освещение проблем, которые неизменно возникают на пути пионеров и первооткрывателей, прославление героики морской службы и роли флота, в том числе военно-морского, в истории развития человечества и нашей страны, восстановление в памяти забытых имен героев и кораблей, которые ценой своей жизни и судьбы спасали человечество от фашизма”, - отмечается в пресс-релизе фестиваля.