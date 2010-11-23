Не объявление ЦИК начала избирательной кампании в ноябре влечет за собой ответственность за срыв выборов в ВР - юристы

Киев. 23 ноября. УНИАН. Не объявление Центральной избирательной комиссией начала избирательной кампании в ноябре в этом году влечет за собой ответственность ее членов за срыв выборов в Верховную Раду Украины в марте 2011 года. Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН председатель политсовета Украинской партии, председатель Украинского юридического общества Олег БЕРЕЗЮК.

Он отметил, что “ответственность за срыв выборов ляжет на членов Центральной избирательной комиссии, на конкретных должностных лиц, которые допустили это”. По его словам, “есть два выхода из этой ситуации – генеральный прокурор Украины как руководитель органа, наблюдающего за соблюдением законности, все-таки внесет соответствующее предписание и обяжет ЦИК действовать в соответствии с законом, или другой путь - Президент как гарант соблюдения Конституции и законов Украины заменяет членов ЦИК и вносит этот вопрос в ВР, и должны быть новые люди, которые обеспечат этот процесс”. О.БЕРЕЗЮК подчеркнул, что “другого пути нет”, поскольку речь пойдет о срыве выборов, и “нужно привлекать к предусмотренной законом уголовной ответственности людей, которые сорвут проведение парламентских выборов”.

Первый заместитель председателя Центрального совета Украинской партии, юрист Олег ОЛИЙНЫК выразил убеждение, что обращение в суды, в частности народных депутатов Украины, относительно обжалования бездеятельности ЦИК, все-таки вынудит объявить начало избирательной кампании, а “выборы в Верховную Раду Украины должны состояться в марте 2011 года в соответствии с действующей Конституцией Украины”.