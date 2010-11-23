Украинская партия обратится к Президенту, чтобы он принял меры для проведения выборов в ВР 27 марта 2011 г.

Киев. 23 ноября. УНИАН. Украинская партия обратится к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, чтобы он принял меры для проведения выборов в Верховную Раду Украины 27 марта 2011 года. Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН председатель политсовета Украинской партии, председатель Украинского юридического общества Олег БЕРЕЗЮК.

По его словам, “в соответствии со статьей 77 Конституции Украины очередные выборы в ВР проходят в последнее воскресенье марта четвертого года полномочий ВР”. “Это означает, что 27 марта 2011 года должны быть проведены выборы в ВР, и все остальные сроки, о которых говорится в СМИ, которые называют народные депутаты, или некоторые члены ЦИК, они не имеют под собой никакого юридического основания”, - добавил юрист.

О.БЕРЕЗЮК напомнил, что члены ЦИК вчера не приняли решения относительно объявления начала избирательной кампании в ВР. Он отметил, что члены ЦИК являются должностными лицами, и “если они не выполняют свои должностных обязанностей, то они должны нести предусмотренную законом ответственность вплоть до Уголовной”. “Здесь их действия можно расценивать как злоупотребление властью или как служебную халатность. Если будет сорван процесс выборов, то вся ответственность будет на должностных лицах ЦИК, которые допустили это”, - отметил он. При этом юрист подчеркнул, что утверждение о том, что депутаты избирались на 5 лет в соответствии с действующей на то время Конституцией Украины, поскольку закон не имеет обратной силы, не выдерживают никакой критики. Он отметил, что принцип о том, что закон не имеет обратной силы, распространяется лишь на частных лиц. По его словам, закон не имеет обратной силы лишь тогда, когда он ухудшает положение лица. Народный депутат - “это не частное лицо, это публичное лицо, поэтому на него распространяются принципы, действующие в публичном праве”, - подчеркнул юрист.

О.БЕРЕЗЮК отметил, что на данное время изменения к Конституции еще окончательно не приняты, и “не известно будут внесены изменения в Конституцию или не будут”, поскольку должно состояться еще одно голосование, “а как проголосует ВР, мы не знаем”. По его словам, поэтому выборы нужно проводить 27 марта 2011 года.

Первый заместитель председателя Центрального совета Украинской партии, юрист Олег ОЛИЙНЫК отметил, что тезис о том, что народных депутатов избирал народ на 5 лет, не поддается критике, поскольку в бюллетене не было указано, на сколько лет избирались политические силы.

О.БЕРЕЗЮК подчеркнул, что нужно изменять избирательное законодательство. Он сообщил, что подготовил проект закона «О выборах народных депутатов Украины». По его словам, в нем предлагается вернуться к мажоритарной системе выборов, “то есть 450 народных депутатов должны избираться в одномандатных мажоритарных округах по системе абсолютного большинства - избранным становится кандидат, который набрал более 50% голосов избирателей. А если никто из кандидатов не набирает необходимого количества голосов избирателей, проводится второй тур, в котором принимают участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов”.

О.БЕРЕЗЮК отметил, что законопроект не предусматривает минимального числа избирателей, которые должны принять участие в голосовании.

Председатель политсовета Украинской партии, председатель Украинского юридического общества отметил, что они предложат законопроект Президенту Украины как субъекту законодательной инициативы. В то же время О.БЕРЕЗЮК не исключает, что его внесет кто-либо из народных депутатов Украины в порядке законодательной инициативы на рассмотрение ВР.