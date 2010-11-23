Новая благотворительная карта Visa от банка «Хрещатик» и благотворительного фонда «Діти передусім!»

Киев. 23 ноября 2010 г. — Сегодня банк «Хрещатик» совместно с Благотворительным фондом «Діти передусім!» и Visa объявляют о запуске в Украине новой банковской карты с благотворительной программой. Цель этой программы – помочь детям, которые наиболее нуждаются в помощи: сиротам, детям, лишенным родительской опеки, детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также талантливой творческой молодежи — всем тем, кто находятся под опекой фонда «Діти передусім!».

Проблема обездоленных детей очень остро стоит в Украине. Согласно статистике Министерства Украины по делам молодежи, семьи и спорта на сегодня в Украине насчитывается около 100 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые нуждаются в особой защите и поддержке (*Данные Министерства Украины по делам молодежи, семьи и спорта). Оформив благотворительную карту, украинцы получают возможность без дополнительных усилий и значительных финансовых затрат осуществлять регулярные благотворительные пожертвования в пользу детского фонда и таким образом помогать детям.

Благотворительную карту Visa «Діти передусім!» можно оформить во всех отделениях банка «Хрещатик». С каждой транзакции, осуществленной по карте, на счет Благотворительного фонда отчисляется процент от суммы транзакции (0,5% или 1%) или фиксированная сумма денег (1, 3, 5, 10 гривен) — по выбору держателя карты Visa. Держатели зарплатных карт Visa «Діти передусім!» также имеют возможность отчислять в благотворительный фонд 1 гривну с каждой транзакции при снятии наличных средств в банкоматах банка.

Таким образом, просто оплачивая картой Visa «Діти передусім!» банка «Хрещатик» регулярные покупки, держатели карты могут внести свой вклад в благородное дело помощи детям.

В рамках программы планируется выпуск благотворительных платежных карт Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold и Visa Platinum. Все клиенты банка «Хрещатик» также могут осуществлять перечисления со своего карточного счета на счет благотворительного фонда через банкоматы банка «Хрещатик». При этом, такие перечисления осуществляются без уплаты комиссии, чтобы каждая гривна направлялась на помощь детям.

Дмитрий Гриджук, председатель Правления банка «Хрещатик», отметил: «Мы знаем, что в Украине очень много людей, которые готовы оказать помощь детям, однако не всегда оказать такую помощь просто. Банк «Хрещатик» и компания Visa создали простой и удобный инструмент, который помогает любому человеку стать благотворителем, проявить солидарность и сопереживание и сделать свой вклад в общее дело помощи обездоленным детям».

«Девиз нашего фонда — слова Оскара Уайльда «Лучший способ сделать детей хорошими – сделать их счастливыми, — сказала Елена Антонова, глава Наблюдательного совета Всеукраинского благотворительного фонда «Діти передусім!». — Счастливая жизнь, полноценное развитие и благополучие ребенка — главная цель нашего фонда. Как учредитель фонда, я очень рада тому, что благодаря карте Visa «Діти передусім!» больше небезразличных людей имеют возможность оказать посильную помощь детям. Ведь помогая и даря детям радость, мы, взрослые, сами становимся счастливее, а наш мир — лучше».

Благотворительные карты Visa Affinity являются предметом особой гордости Visa. Они пользуется большой популярностью во всем мире, помогая собирать общественные средства в помощь различным некоммерческим организациям: учебным учреждениям, различным фондам и спортивным комитетам.

В странах СНГ, Украине и России в частности, картам Visa Affinity отведена особая роль – помощь нуждающимся детям.

Светлана Георбелидзе, глава представительства Visa в Украине: «Для компании Visa большая честь выступать партнерами в реализации благотворительной программы на платформе карты Visa. Первые благотворительные карты Visa появились в середине 80-х в США, сегодня они завоевали признание по всему миру, помогая собирать общественные средства и направляя помощь туда, где в ней особенно нуждаются. Мы надеемся, что новые благотворительные карты Visa «Діти передусім!» откроют путь к воспитанию массовой культуры частной благотворительности, которая сегодня только зарождается в Украине».

*** Публичное акционерное общество «Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 г. Осуществляет свою деятельность согласно Уставу банка, действующего законодательства Украины и имеет полную лицензию НБУ № 158 от 25.05.10 на проведение банковских операций на внутреннем и международном финансовом рынках. Аудиторскую проверку финансовой деятельности банка в соответствии с мировыми стандартами осуществляют международные аудиторские компании, в частности PricewaterhouseCoopers.

Имеет высокий уровень надежности сохранения вкладов, подтвержденный национальным агентством «Кредит-Рейтинг», входит в число 15 самых безопасных банков, по версии газеты «Контракты», в двадцатку самых стабильных банков страны, по рейтингу газеты «Дело», и в десятку украинских банков. Которым больше всего доверяют по версии журнала «Банкиръ».

Основные финансовые показатели за 9 месяцев 2010 г.: финансовый результат — 5,51 млн грн, чистые активы — 6,96 млрд грн, кредитно-инвестиционный портфель — почти 4,62 млрд грн, депозиты юридических лиц — 1,7 млрд грн, депозиты физических лиц — 2,64 млрд грн.

Сеть банка состоит из 180 учреждений в Киеве и других регионах Украины.

Более детальная информация по адресу: www.xcitybank.com.ua

Управление связей с общественностью и СМИ банка «Хрещатик» Татьяна Зарембо +380 (50) 6980242 +380 (44) 461-0372 zarembo@xbank.com.ua

*** Компания Visa является глобальной платежной системой, которая обеспечивает доступ держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах мира к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей. Электронные платежи осуществляются посредством глобальной инновационной процессинговой системы VisaNet, которая способна обрабатывать более 10 000 транзакций в секунду, обеспечивая защиту от мошенничества для потребителей и гарантии осуществления платежей для торгово-сервисных предприятий. Visa не является банком, не выпускает платежные карты, не устанавливает комиссии или процентные ставки для потребителей, а также не выдает кредиты держателям карт. В свою очередь, инновационные решения Visa позволяют финансовым организациям предлагать своим клиентам широкий выбор финансовых инструментов, включая дебетовые, предоплаченные и кредитные карточные продукты.

Более подробная информация доступна по адресу: www.visa.com.ua

Пресс-служба Visa Inc. в Украине Татьяна Патокова The Willard Group +380 (67) 466 40 24 tp@twg.com.ua

*** Всеукраинский благотворительный фонд «Діти передусім» является благотворительной, негосударственной, неприбыльной организацией, включенной в Реестр неприбыльных предприятий и организаций.

Детальная информация по адресу: www.dity.peredusim.kiev.ua