Представители EX.UA и авторских организаций считают безосновательным внесение этого ресурса в "пиратский" список

Киев. 23 ноября. УНИАН. Решение американской ассоциации звукозаписи (RIAA) о включении сервиса обмена информацией EX.UA в список «пиратских ресурсов» не имеет каких-либо реальных оснований. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил сегодня Юрис ПИСКОВОЙ.

По его словам, на сегодняшний день RIAA не имеет официального представительства в Украине, поэтому остается неизвестно, каким образом данная организация получила информацию об EX.UA. В этой связи Ю.ПИСКОВОЙ отметил, что ресурс EX.UA открыт для пользователей только в Украине. Он также отметил, что на сегодня RIAA избегает контактов с представителями EX.UA. «С той стороны никто не хочет общаться», - добавил он. По его словам, в данной ситуации идет речь о чисто экономическом интересе со стороны американской ассоциации звукозаписи. «Они просто защищают свои права», - отметил он. Ю.ПИСКОВОЙ также сообщил о направлении письма в Торговую палату США, в котором украинская сторона обнародовала свою точку зрения на решение RIAA, а также призвала эту организацию открыть свое официальное представительство в Украине. Он также отметил, что каких-либо санкций данное решение RIAA для украинского интернет-ресурса не несет.

По словам исполнительного директора ВОО «Всеукраинская Лига Авторов» Николая СОСНОВСКОГО, решить спорные вопросы в сфере авторских прав поможет внесение конечными пользователями небольшой платы за использование тех или иных авторских продуктов. По его словам, данный подход более реалистичен, чем требования международных организаций по защите авторский прав к потребителям отказаться от использования каких-либо нелицензированных продуктов. «Проблема права конечного пользователя вообще не интересует. Нельзя прийти в дом к 9 миллионам пользователей и сказать, что нельзя», - добавил он. В этой связи Н.СОСНОВСКИЙ добавил, что сегодня в Украине насчитывается около 9 млн. интернет-пользователей разного вида авторскими продуктами, такими как музыка, фильмы и пр.

Как сообщал УНИАН, в поданном Американской ассоциацией (RIAA) торговому представителю США списке перечислены 25 крупнейших пиратов мира, среди которых упоминается и украинский файлообменник EX.UA.