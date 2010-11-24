Дни ПРАВИЛЬНОЙ БЕЛОРУССКОЙ МУЗЫКИ/2-й сезон (25-27 ноября,Sullivan Room, ул.Прорезная,8)

На три дня в центр столицы Украины возвращается настоящий славянский грув и правильная музыка!

Первый фестиваль - состоялся весной 2010 года, собирал каждый день в арт-клубе «44» рекордное количество зрителей, от 450 (для клуба, который идеально вмещает 300 – это и правда рекорд).

Фестиваль растет не только по количеству участников (5 групп весной, 8 - осенью), а и по аудитори.

Второй фестиваль пройдет на площадке SullivanRoom – одного из самых комфортных столичных клубов, который находится в центре города и идеально подходит для проведения больших клубных концертов. www.sullivanroom.kiev.ua.

Итак, вы посетите мероприятие, если вы:

- любите эксперименты и открыты для знакомства с новыми коллективами;

- желаете послушать еще раз легендарный коллектив «Этно-трио Троица»;

- интересуетесь белорусской культурой, едой, славянскими костюмами;

- готовы докопаться до разных стилей белорусской музыки. Rock, ethno, acid-jazz, funk, disco, world-music;

- готовы наполниться энергетикой ярких молодых белорусских музыкантов;

- отведать вкусных драников и национальных напитков;

- приобрести на память интересные сувениры и многое другое…

Стоимость билетов: 80 грн входной, 150-vip ( второй этаж клуба). Начало в 20.00 каждый день

(Предполагаются скидочные флаера – ищите по городу ряженых в национальные костюмы промоутеров с флаерами с 20-26 ноября).

Участники:

25.11

Трио Константина Горячего (Apple Tea)

« The APPLES »

Сергей ПУКСТ

26.11

« CherryVata »

«НАГУАЛЬ»

«ФЛЯУС И КЛЯИНН»

27.11

«ЭТНО-ТРИО ТРОИЦА»

«МОРФЕ АКУСТИК БЭНД»

«CherryVata Crew Djs»

DJ O ` SRYPKA (Олег Скрипка) специальный гость

Пресс-конференция состоится 25 ноября в 10.30 в ИА УНИАН ( ул. Крещатик, 4)

Аккредитация на пресс-конференцию и событие (заявки на интервью): до 24.11. по телефону 067 978 93 , moooncake18@gmail.com , Шевченко Марина

С уважением, организаторы фестиваля