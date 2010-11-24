Дни ПРАВИЛЬНОЙ БЕЛОРУССКОЙ МУЗЫКИ/2-й сезон (25-27 ноября,Sullivan Room, ул.Прорезная,8)
На три дня в центр столицы Украины возвращается настоящий славянский грув и правильная музыка!
Первый фестиваль - состоялся весной 2010 года, собирал каждый день в арт-клубе «44» рекордное количество зрителей, от 450 (для клуба, который идеально вмещает 300 – это и правда рекорд).
Фестиваль растет не только по количеству участников (5 групп весной, 8 - осенью), а и по аудитори.
Второй фестиваль пройдет на площадке SullivanRoom – одного из самых комфортных столичных клубов, который находится в центре города и идеально подходит для проведения больших клубных концертов. www.sullivanroom.kiev.ua.
Итак, вы посетите мероприятие, если вы:
- любите эксперименты и открыты для знакомства с новыми коллективами;
- желаете послушать еще раз легендарный коллектив «Этно-трио Троица»;
- интересуетесь белорусской культурой, едой, славянскими костюмами;
- готовы докопаться до разных стилей белорусской музыки. Rock, ethno, acid-jazz, funk, disco, world-music;
- готовы наполниться энергетикой ярких молодых белорусских музыкантов;
- отведать вкусных драников и национальных напитков;
- приобрести на память интересные сувениры и многое другое…
Стоимость билетов: 80 грн входной, 150-vip ( второй этаж клуба). Начало в 20.00 каждый день
(Предполагаются скидочные флаера – ищите по городу ряженых в национальные костюмы промоутеров с флаерами с 20-26 ноября).
Участники:
25.11
Трио Константина Горячего (Apple Tea)
«The APPLES»
Сергей ПУКСТ
26.11
«CherryVata»
«НАГУАЛЬ»
«ФЛЯУС И КЛЯИНН»
27.11
«ЭТНО-ТРИО ТРОИЦА»
«МОРФЕ АКУСТИК БЭНД»
«CherryVata Crew Djs»
DJO`SRYPKA (Олег Скрипка) специальный гость
Пресс-конференция состоится 25 ноября в 10.30 в ИА УНИАН(ул. Крещатик, 4)
Аккредитация на пресс-конференцию и событие (заявки на интервью): до 24.11. по телефону 067 978 93 , moooncake18@gmail.com, Шевченко Марина
С уважением, организаторы фестиваля
Олег Тихонов, Евгения Стрижевская