Вугар Халилов: «Следователи говорили: как же ты не виноват, если журналисты твердят, что ты бакиевец!?»

Генеральный директор пиар-агентства Flexi Communications Вугар Халилов написал жалобу президенту радиостанции «Свободная Европа»/«Свобода» (RFE/RL) Джеффри Гедмину (Jeffrey Gedmin), в которой потребовал проверить достоверность сведений, прозвучавших в одной из программ киргизской службы «Радио Свобода» («Азаттык»).

Копии своей жалобы гражданин Великобритании В.Халилов направил главе Комитета по внешней политике Палаты представителей США Говарду Л.Берману (Howard L.Berman), исполнительному директору BBG Джеффри Н.Тримблу (Jeffrey N. Trimble), Госсекретарю США Хиллари Клинтон, послу США в Бишкеке Татиане Гфеллер, временному поверенному в делах США в Азербайджане Адаму Стерлингу (Adam Sterling), послу Великобритании в Казахстане и Кыргызстане Дэвиду Морану (David Moran).

Суть претензий В.Халилова такова: в программе «Азаттык» от 14 апреля 2010 года журналист Бурулкан Сарыгулова взяла интервью у некоего Бакыта Урматова, журналиста, который сообщил, что Халилов являлся «правой рукой» Евгения Гуревича, главы MGN Groop, а Flexi Communications делало пиар компании Гуревича. Бакыт Урматов утверждал, что Халилов был официальным представителем Гуревича и защищал его на пресс-конференциях, что Халилов работал на «АзиюУниверсалБанк», что Халилов является «приближенным бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева и его сына Максима» и «много знает» о секретных трансакциях, которые проводились MGN.

После эфира на «Азаттыке» сообщения «Бакыта Урматова» перепечатали многие местные и зарубежные издания.

В своем письме В.Халилов утверждает, что обвинения, которые были ему предъявлены после ареста, практически совпадают с тем, что транслировалось на «Азаттык», и требует разобраться и узнать, кто скрывается под псевдонимом «Бакыт Урматов». В настоящее время на радиостанции уже началось расследование, сообщает информагентство Фергана.ру. Напомним, что Вугар Халилов был задержан 12 апреля 2010 года, спустя два дня ему было предъявлено обвинение по ст. 183 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Киргизии. По мнению следствия, Вугар Халилов имел отношение к коррупционным схемам, созданным семьей Бакиевых и их приближенными, к отмыванию ими денег, а также незаконному захвату чужого имущества, незаконной приватизации государственного имущества и хищению государственных средств в особо крупных размерах. Однако государственный обвинитель отказался поддерживать версию следствия, и суд оправдал британского подданного. До этого В.Халилов пробыл в следственном изоляторе Государственной службы национальной безопасности (ГСБН) Кыргызстана почти пять месяцев.

Затем Вугар Халилов вернулся в Лондон и оттуда вместе с адвокатами начал распутывать клубок, который был «намотан» вокруг его имени за все это время. Кроме заявления президенту «Радио Свобода», 16 ноября 2010 года В.Халилов направил заявление Генеральному прокурору Кыргызстана Кубатбеку Байболову с требованием «начать расследование по факту установления личности и местонахождения неизвестного лица, который, скрываясь под вымышленным именем Бакыт Урматов, оклеветал меня, вводя в заблуждение общественность и соответствующие органы Кыргызстана посредством распространения ложной информации».

В.Халилов согласился ответить на некоторые вопросы Фергана.ру.

- Вугар, работало ли ваше агентство Flexi Communications с секретариатом президента К.Бакиева и его главой Оксаной Малеваной? Выполняли ли вы заказы других государственных структур Кыргызстана? Были ли эти отношения оформлены договорами?

- Нет, не работало и заказы госструктур не выполняло. Кстати, эти вопросы уже задавались мне в ГСНБ Кыргызстана в рамках следствия. По результатам следствия состоялся суд, который вынес оправдательный вердикт, на основании отказа государственного обвинителя поддержать обвинение, так как не было состава преступления. Выводы следствия были признаны умозаключениями и предположениями.

- Вы имели дело с MGN (компанией Е.Гуревича)? Делали проекты для АУБ? Работали ли с Максимом Бакиевым? Были ли лично знакомы с Е.Гуревичем, М.Бакиевым, О.Малеваной?

- Я дела с MGN не имел. Это компания была клиентом Flexi по пиару и маркетингу. С АУБом проектов не существовало, и с Максимом Бакиевым не работал и не был знаком. Что же касается Гуревича, то я с ним знаком, так как его компания являлась клиентом Flexi. С О.Малеваной тоже знаком, как и все медийное сообщество Киргизии и также как и нынешний политический бомонд.

Если этот вопрос объясняется интересом к работе Flexi Communications в целом, то могу вам сообщить, что моя компания работала не только в Кыргызстане, но и в центральноазиатском регионе вообще. Например, мы участвовали в тендере на пиар и маркетинговое обслуживание завода «Carlsberg» в Узбекистане, к нам обращались из крупнейших консалтинговых фирм Европы с предложением участвовать в тендере по информационному сопровождению трансконтинентального проекта «Набукко». Таким образом, диапазон наших потенциальных клиентов был довольно широк.

- В чем вас обвиняло следствие?

- Прежде чем начать отвечать на данный вопрос, хотел бы сразу отметить, что допрашивавших меня следователей не так давно самих арестовали, и они находятся под следствием.

Следствие сначала допытывалось от меня того, чего я просто-напросто не знал и не мог знать, а потом, чтоб оправдать свои действия по моему незаконному задержанию, навесило на меня обвинение в том, чего я не совершал и физически не мог совершить – обвинение в отмывании денег. Подчеркну, что в моем деле нет жалобщика и не было ни одного свидетельства о том, что я отмывал деньги. Следствие оперировало только некими абстрактными «оперативными даными», источник которых до сих пор не раскрывается.

Но это обвинение было формальным. 12 апреля, когда меня доставили в ГСНБ Кыргызстана, мне задавали не имеющие ко мне никакого отношения вопросы о местонахождении генерального директора MGN Group Евгения Гуревича, главы Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) Максима Бакиева, о том, где находятся их деньги. Это смахивало на чистую провокацию. Потом мне еще ставилось в упрек, что «я работал с евреями». Вся эта чушь и сумасбродство продолжалось 48 часов, и ко мне не допускались адвокат и консул Великобритании…

Но после долгих бесед сотрудники ГСНБ поняли, что с моим задержанием попали впросак, что их «подставили» и что им мне предъявить нечего. Они даже меня спрашивали, «как же ты не виноват, если журналисты говорят, что ты бакиевец!?».

После этого в дело включилась городская прокуратура и без каких-либо обоснований предъявила мне обвинение в отмывании денег и, очень быстро доставив меня в Первомайский городской суд, оформила это сфабрикованное обвинение…

- Как шло следствие?

- Следствия и допросов как таковых не было. Были вот эти полуофициальные допросы и всего лишь один формальный допрос в конце следственного периода. И дело было сразу в спешке передано в суд. Причем это было сделано задним числом: я в это время был госпитализирован, и согласно УПК КР, следствие на это время должно было остановиться. Также отмечу, что допрос проводился сразу после проведения судебно-медицинской экспертизы, когда я был уже в тяжелом полубессознательном состоянии.

- Что с вами случилось?

- Обострение грыжи спинного мозга. У меня были сильные боли, их нужно было снимать специальными процедурами, а мне просто давали болеутоляющие, которые снимали боль только на время. Горпрокуратура меня не госпитализировала. Я не спал от боли около двух месяцев и был почти без сознания от боли и недосыпа.

Но, несмотря на это, следователь Анатолий Хегай настоял на проведении допроса сразу же после ухода врачей. На протест моего адвоката А.Хегай посетовал, что он ничего не может сделать, на него давят сверху.

- В каких условиях вас содержали в СИЗО? В чем были процессуальные нарушения?

- Содержание в СИЗО ГСНБ жалоб не вызывало. Но следственно-процессуальных нарушений со стороны городской прокуратуры было множество. Меня задержали без предъявления ордера на арест, без обьяснений и предьявления каких-либо удостоверений. На мои требования вызвать адвоката и консула Великобритании следовал грубый отказ. Моих родственников не предупредили о моем задержании. Меня под угрозой расправы заставили подписывать протокол допроса. И самое главное, потом я выяснил, что горпрокуратура не имела права содержать меня под стражей, так как согласно УПК КР, лица, подозреваемые в совершении экономических преступлений (а они на меня навесили именно такое обвинение), если они заплатили залог, не содержатся под стражей.

Мне даже не сообщили о моем таком праве, и это право не предоставлялось. Следователи отказывали в этом, и, кроме того, меня держали в полной изоляции около месяца, без свободного доступа к адвокату и консулу Великобритании. Адвокату приходилось каждый раз обращаться в суд, чтобы встретиться со мной. Даже ноты Посольства Великобритании игнорировались горпрокураторой и следователем.

- У вас есть объяснение, почему следствие практически дублировало высказанные в репортаже «Азаттык» обвинения? Вам предъявляли другие доказательства вашей вины?

- Это следствие должно объяснить, почему текст их обвинительного документа почти идентичен сообщениям радиостанции «Азаттык» и кыргызской службы «Би-Би-Си». Это очень важный момент. У следствия не было никаких фактических обоснований, на основе которых можно было бы предъявить обвинение.

Я считаю, что официальные власти страны были накачаны извне ложной информацией обо мне. Вместо проверки этих ложных доносов они слепо доверились своим источникам. Никаких доказательств не было. Все было построено на догадках и умозаключениях следователей.

По этой причине даже сам гособвинитель во время заседания районного суда отказался поддержать выводы следствия. Но несмотря на это, прокуратура проявляла упорство и подала апелляцию в вышестоящий, городской суд, повторив прежние обвинения.

Был настоящий анекдот, когда в горсуде представитель прокуратуры начал второй раз подряд читать один и тот же текст - и осекся: видимо в спешке на компьютере был дважды скопирован одинаковый текст. А обоснования или обьяснения протеста так никто и не смог услышать. Логика обвинения была проста: «он виновен, потому что должен быть наказан».

- В конце октября вы говорили, что «в горпрокуратуре все еще находятся финансовые документы моей компании и офисное оборудование. И поэтому компания не может функционировать». Это до сих пор так? Что сейчас с вашим агентством? Вы собираетесь вернуться в Кыргызстан?

- Да, все важные документы компании до сих пор находятся в горпрокуратуре. И это несмотря на то, что киргизский суд меня оправдал.

Более того, прежнее руководство горпрокуратуры умудрилось потерять несколько важных документов компании, без которых Flexi Communications не может функционировать.

В настоящее время идет переформатирование компании, и пока документы и оборудование не возвращены обратно, рано говорить, что будет с агентством и вернусь ли я туда. Но в любом случае, почему бы не вернуться? Кыргызстан – прекрасная страна, с прекрасными людьми.

- Почему вы в 2009-ом году решили приехать в Бишкек из Лондона и открыть тут агентство? Вам что-то пообещали? (Агентство В.Халилова делало сайт для президента Кыргызстана в 2009 году - ред.)

- А вот в соседнем Казахстане существуют несколько иностранных пиар-агентств с иностранным менеджментом. Скажите, а им что-то пообещали? Интересно, почему они приехали в Казахстан? Я в Кыргызстане видел немало иностранцев – они занимаются тут бизнесом в различных отраслях. Им тоже что-то пообещали?

Flexi Communications - первая в Центральной Азии коммуникационная компания полного цикла, которая основана в Кыргызстане, и все работники которой, кроме меня, являются гражданами Киргизии.

Flexi Communications всего лишь за один год завоевала признание на международном уровне и могла войти в число в финалистов среди знаменитых пиар-компаний мира.

Кому в Кыргызстане от этого стало бы плохо? Почему бы не открыть пиар-агентство в стране, в которой нет этой индустрии? Свидетельством того, что эта индустрия в стране отсутствует, является мой арест и абсурдные обвинения.

С Вугаром Халиловым беседовала Мария Яновская Постоянный адрес статьи: http://www.ferghana.ru/article.php?id=6802