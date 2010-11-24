«Артхаус Трафик» представляет: 25 ноября в кинотеатре "Жовтень" стартует драма "Фантомная боль" с Тилем Швайгером в главной роли.

Фильм основан на реальных событиях, происшедших в 2004 году с велосипедистом Штефаном Зумнером.

Спортсмен-велосипедист сошел с дистанции: ритмично пьет, подрабатывает на макджобах, в турах участвует только как телезритель, наконец, падает с мотороллера и теряет левую ногу. Выйдя из больницы, Марк пытается вести себя как и раньше: шутит, флиртует, делает вид, будто ничего не случилось. Он пытается задушить в себе удар судьбы, пока не встречает Ники, в которую влюбляется.

Это фильм о том, что ваш мир может в любой момент перевернуться. Когда жизнь переворачивается, человек начинает ценить совсем другие вещи. У главного героя происходит полная переоценка ценностей, но он находит в себе силы идти дальше.

Дополнительная информация:http://www.arthousetraffic.com/films/Phantomschmerz/index.html

Партнер проекта – «ХЮНДАЙ МОТОРС УКРАИНА».

Медиа-партнеры - "Український тиждень", сайт top10.ua , сайт okino.ua

Саша Ковалева пресс-атташе | Артхаус Трафик +38 099 4 800 444 mailto:press@arthousetraffic.com