Закон о доступе к публичной информации является одним из инструментов борьбы с коррупцией - чешские эксперты

Киев, 24 ноября. УНИАН. Представители Transparency International Чехии призывают украинский парламент принять закон о доступе к публичной информации, который может стать одним из эффективных инструментов борьбы с коррупцией.

С таким обращением сегодня на пресс-конференции в УНИАН выступили представители Transparency International Чехии Радим БУРЕШ и Петр ЯНСА.

"Закон о доступе к публичной информации является очень сильным инструментом в борьбе с коррупцией, поэтому мы хотели бы призвать гражданское общество поддержать и ускорить процесс принятия этого закона в Украине", - сказал Р.БУРЕШ.

В свою очередь, П.ЯНСА отметил, что Чехия приняла аналогичный закон, который был условием для вступления в Евросоюз. По его словам, в Чехии закон обязывает органы государственной и муниципальной властей публиковать принимаемые документы.

"Исключение составляет информация о государственных тайнах, о военно-промышленном секторе, а также частная информация", - отметил он.

Президент творческого объединения "ТОРО", представитель контактной группы в Украине Transparency International Алексей ХМАРА добавил, что в настоящее время эта организация осуществляет мониторинг государственных закупок.

"Если в законе о доступе к публичной информации не будет предусмотрена возможность проведения независимого мониторинга, то мы не сможем реализовать наше право на мониторинг тендеров. В то время, как 60% всех закупок в Украине осуществляется по процедуре закупки у одного участника - без всяких тендеров и процедур", - пояснил он.

В частности, А.ХМАРА привел пример организации тендера на приобретение услуг по ремонту помещения Национального агентства по подготовке к Евро-2012. "Национальное агентство по подготовке к Евро-2012, которое находится в бизнес-центре "Парус", в этом году попросило больше 1 млн. грн. на проведение ремонта этого помещения с организацией торгов у одного участника. Я считаю, что нетранспарентно организовывается тендер на эту сумму в данном случае", - подчеркнул он.

По словам А.ХМАРЫ, при организации торгов с одним участником, как правило, применяются коррупционные схемы. "При 60% закупок по процедуре торгов с одним участником в коррупционных схемах принимают участие от 8 до 10 млрд. долл. Прекратить эту практику может только независимый мониторинг в соответствии с законодательством, в том числе и с законом о доступе к публичной информации", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, законопроект “О доступе к публичной информации”, автором которого является народный депутат Андрей ШЕВЧЕНКО (БЮТ), находится на этапе подготовки к повторному второму чтению.

Законопроект предусматривает процедуру реализации права на доступ к информации путем представления запросов на информацию, а также обязывает распорядителей информации обнародовать информацию о своей деятельности.

Кроме того, в Верховной Раде разработан законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обеспечения доступа к публичной информации)», авторами которого являются народные депутаты Елена БОНДАРЕНКО, Владимир ЛАНДИК (оба – фракция Партии регионов) и Юрий СТЕЦЬ (фракция НУ-НС).

В настоящее время согласован ряд позиций законопроекта о доступе к публичной информации.

Переговорная группа согласовала ключевые принципы, которые будут воспроизведены в законах:

1) публичное лицо (политик, государственный служащий) имеет меньшую защиту своей частной жизни, чем обычный гражданин;

2) информация, которой распоряжаются органы власти, является априори открытой для всех граждан, кроме случаев, описанных законом (например, конфиденциальная информация, тайна, служебная информация);

3) доступ к тайной информации (например, государственная тайна, оперативно-розыскная деятельность и др.) регламентируется отдельными законами;

4) доступ к информации не должен блокировать работу органов власти и местного самоуправления.

В переговорную группу входят представители Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации, Администрации Президента, Кабинета министров, а также представители инициативной группы общественных организаций и журналистов.