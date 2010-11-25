УСЛБ – шаг к прозрачности и цивилизованности рынка лесоматериалов Украины

Биржевые торги (аукционы) – самая прозрачная и открытая форма покупки-продажи товара. Для государства биржевые соглашения являются наилучшей формой оптовой торговли прежде всего потому, что они обеспечивают равный доступ участников рынка к товару, устанавливают единые правила покупки-продажи, упрощают путь продукции от производителя к покупателю. При этом биржевый механизм является абсолютно прозрачным и не оставляет места для разного рода злоупотреблений: «откатов», укрывательства налогов и т.д. В частности, приказом Государственного комитета лесного хозяйства Украины от 19 февраля 2007 года №42 "Относительно совершенствования механизмов продажи необработанной древесины" предусмотрена обязательная реализация древесины через аукционы на биржах.

Рынок лесоматериалов и лесопродукции является одним из важных оптовых рынков Украины, которые находятся в стадии активного развития.

Организация цивилизованного рынка лесопродукции в Украине тесно связана с биржевой торговлей. В развитых регионах мира основной формой функционирующего оптового рынка является биржа, торговля на которой происходит по стандартам или образцам. Биржей в нашей стране пользовались до революции, а теперь технический прогресс только повысил эффективность этого механизма.

Украинская специализированная лесная биржа (УСЛБ) имеет целью переход Украины к организованному оптовому рынку лесопродукции, повышению эффективности товарооборота и упрощения процедуры поисков продавцов и покупателей. Ради достижения цели УСЛБ станет специализированной постоянно действующей организацией, которая будет обеспечивать интересы потребителей лесопродукции, лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий в торговле древесиной. УСЛБ избрала направление специализированной деятельности на рынке продукции лесного хозяйства. Мы обеспечим наших клиентов просторным торгово-операционным залом для проведения торгов (аукционов) и вспомогательными помещениями, квалифицированными специалистами: лицитаторами, юристами и тому подобное.

Среди преимуществ, которые дают участникам рынка биржевые торги (аукционы) на УСЛБ, самым главным является свободное ценообразование. Биржа позволяет установить реальные рыночные цены на лесопродукцию, которые формируются на основе спроса и предложения в ходе биржевых торгов (аукционов) и зависят лишь от рыночной конъюнктури. Свободный доступ всех участников рынка обеспечивает большой ассортимент товаров, который формирует конкурентную среду, что дает возможность купить или продать товар по самой выгодной цене и на самых выгодных условиях. УСЛБ упростит процедуру поиска контрагентов и уменьшит затраты на маркетинг. Стандартизированные договоры покупки-продажи и процедура оформления большого количества соглашений за короткий промежуток времени сэкономит время. А биржевая система гарантий надежно защитит стороны от невыполнения своих обязательств недобросовестными контрагентами.

Мы уверены, что УСЛБ станет важным инструментом развития лесного рынка Украины, а ее межрегиональный статус даст возможность мониторить реальные цены на внутреннем рынке. По результатам торгов (аукционов) на УСЛБ все заинтересованные игроки могут определить реальное состояние рынка, его потребности, объемы продаж разных лесоматериалов и ценовые тенденции.

УСЛБ – это уверенный шаг к прозрачности и цивилизованности рынка лесоматериалов Украины!

УСЛБ организует и проводит биржевые торги и аукционы по продаже: - пиловника;

- строительного леса;

- техсырья для ВТП;

- фансырья для лущения;

- подтоварника;

- сырья для крепежных работ;

- другой древесины.

УСЛБ предоставляет услуги компаниям–потребителям по поиску и продаже для них необходимой лесохозяйственной продукции, древесине, лесоматериалам, которые изготовляют лесные хозяйства Украины. Всех заинтересованных покупателей просим присылать свои коммерческие предложения (с указанием желаемого региона Украины для сотрудничества, вида продукции, цены, условий поставок, объемов и сроков) на наш е-mail. Мы открыты для переговоров и будем рады помочь Вам!