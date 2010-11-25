Европейская экономическая палата открыла свое представительство в Украине

Киев. 25 ноября. УНИАН. Европейская экономическая палата торговли, коммерции и промышленности (EEIG) открыла свое представительство в Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Европейской экономической палаты в Украине Станислав ГРИГОРСКИЙ.

Он отметил, что Европейская экономическая палата является реальным инструментом для выхода украинских компаний на внешние рынки. В частности, по его словам, EEIG гарантирует своим членам поддержку многих видов деятельности, в том числе сертификацию их продукции по стандартам ЕС, осуществление юридической поддержки, предоставление исчерпывающей информации о готовом бизнесе, франшизе, которые можно приобрести у компаний-разработчиков, а также содействие украинским компаниям в поиске зарубежных партнеров для собственных проектов. В то же время, подчеркнул С.ГРИГОРСКИЙ, компании, планирующие стать членом EEIG, должны иметь высокое качество производимой ими продукции, конкурентоспособную цену, отличный сервис.

По словам вице-президента Европейской экономической палаты торговли, коммерции и промышленности в Украине Рустама АГАЕВА, EEIG были проведены переговоры в Украине с представителями областных администраций о реализации инвестиционных проектов. В этой связи он отметил, что в Европейской экономической палате есть инвесторы, готовые инвестировать практически во все страны с привлекательным инвестиционным климатом. «Мы готовы консультировать государственные органы по вопросам, связанным с инвестиционным менеджментом, содействовать в подготовке бизнес-планов, технико-экономических обоснований для инвестиционных проектов», - сказал Р.АГАЕВ.

По словам главы Совета директоров Европейской экономической палаты торговли, коммерции и промышленности Хайнца ВЕЙПУСТЕКА, одной из основных миссий EEIG является поддержка частного бизнеса. По его мнению, открытие Европейской экономической палаты в Украине сыграет значительную роль для интеграции украинской экономики в экономику еврозоны, будет способствовать увеличению товарооборота между Украиной и другими членами EEIG, привлечению инвестиций в Украину и созданию благоприятного инвестиционного климата.

Справка УНИАН. Европейская экономическая палата торговли, коммерции и промышленности (EEIG, создана в 1998 г.) - международная негосударственная организация, зарегистрированная в форме «Европейской группы по экономическим интересам» в арбитражном суде в Брюсселе. Представительства EEIG открыты в 42 странах мира.