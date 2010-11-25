Киев. 25 ноября. УНИАН. Ряд винодельческих предприятий объединились в ассоциацию «Национальное бюро винограда и вина» (НБВВ).

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН владелец ООО «Велес» (ТМ «Колонист») и глава НБВВ Иван ПЛАЧКОВ, 20 ноября было закончено оформление документов о создании ассоциации.

По словам И.ПЛАЧКОВА, на сегодня членами НБВВ являются «Первый национальный винодельческий холдинг» (ТМ «Инкерман»), УАК «Олимп» (ТМ «Бахчисарай»), Промышленно-торговая компания «Шабо» (ТМ «Шабо»), «Винное хозяйство князя Трубецкого» и ОАО «Велес» (ТМ «Колонист»).

Основная задача созданной организации - популяризация винодельческой продукции и повышение культуры потребления вина, а также «организация внутреннего контроля производителей винной продукции, которые должны обеспечить качество производимого вина". Основная задача на последующие этапы – производство «честного» вина, потому что сегодня для Украины это основная проблема и это главная задача», отметил И.ПЛАЧКОВ.

Также одна из задач НБВВ – защита интересов отрасли и работа с государственными органами: создание благоприятных рыночных условий для винодельческой продукции, координация работы в законодательном поле и в нормативных документах правительства.

Еще одна цель создания НБВВ – защита уже существующих географических наименований и организация создания новых, в рамках интеграции Украины в европейский рынок и работы с такими организациями, как ВТО и ЕС.

Также ассоциация намерена бороться с мошенничеством и недобросовестной конкуренцией, которая, «к сожалению, имеет место на рынке Украины», и сотрудничать с коллегами из других стран.

Члены бюро представили концепцию программу развития отрасли до 2020 года, которая в том числе включает увеличение площади виноградников в Украине с 80 тыс. га до более чем 200 тыс. га, наращивание производства вина и его экспорта. Также члены ассоциации выступают за увеличение сбора на развитие виноградарства с 1% до 1,5% и перераспределение и реинвестирование поступлений от акцизного сбора на развитие виноградарской отрасли.