В Киеве 25-27 ноября состоится второй сезон фестиваля «Дни правильной белорусской музыки»

Киев. 25 ноября. УНИАН. В Киеве 25-27 ноября пройдет второй сезон фестиваля «Дни правильной белорусской музыки».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор музыкального агентства CAD Евгения СТРИЖЕВСКАЯ.

«В Беларуси есть много правильной музыки. Сейчас мы не ставили задачу пригласить хед-лайнера. Мы поставили задачу презентовать саму белорусскую музыку, показать, насколько она многостилистичная и многожанровая. Это не тематические дни. Будет много разной музыки, чтобы люди остались довольны общей картиной»,- сказала Е.СТРИЖЕВСКАЯ.

По словам генерального продюсера проекта Олега ТИХОНОВА, Киев посетят лучшие коллективы, способные достойно представить живую белорусскую музыку.

Приглашающей стороной и партнером фестиваля уже второй раз выступил «Парк Киевская Русь». Автор проекта "Парк Киевская Русь", президент благотворительной организации "Славянский фонд" Владимир ЯНЧЕНКО отметил, что благодаря фестивалю украинская и белорусская молодежь не остается равнодушной к истории и с интересом познает культуру братских народов.

«Киев всегда собирал вокруг себя славянские народы, создавал условия для распространения славянской культуры во всем мире. Украина и Беларусь относятся к одной культурной цивилизации, это одна культурная семья. Молодежь понимает, что культурное наследие нас объединяет, дает позитив душе, делает нас сильнее духовно. Музыка не имеет границ. Идет взаимопроникновение, коллективы учатся друг у друга. Это проникновение культур двух народов, и еще раз - напоминание всем современникам, руководителям государств - культура вечна. Когда будет осуществляться интеграция культуры, интеграция экономики будет протекать мягче. А значит, экономически мы тоже будем вместе», - считает В.ЯНЧЕНКО.

При этом он отметил важность музыкального фестиваля, подчеркнув, что в Киеве соберется талантливая молодежь, «стремящиеся люди, которые формируют завтрашний день, общество».

Характеризуя музыкальные стили, представленные в программе, музыкант, изобретатель нигилистического джаза Сергей ПУКСТ свою музыку охарактеризовал как «истеричную и шизофреничную».

«К такой музыке обычно зритель бывает не готов, за каждым «поворотом» его ожидает сюрприз. Думаю, зритель это оценит. Есть желание уходить от ожидания. Музыку будут прерывать монологи, которые якобы будут раскрывать смысл песен, при этом его затемняя», - объяснил С.ПУКСТ.

Также он добавил: «Мне важно, чтобы зритель почувствовал меня – это высшая степень доверия к слушателю: сообщать то, что важно тебе, а не ему…».

В свою очередь виртуозный белорусский пианист Константин ГОРЯЧИЙ охарактеризовал стилистику своей музыки как «нью-стандарт» XX века в собственных аранжировках.

«Джазовая музыка - жанр, зародившийся в борделях, сейчас требует от музыканта интеллектуальной подготовки, определенного уровня… Что получится – узнаем», - сказал К.ГОРЯЧИЙ.

Характеризуя коллективы, О.ТИХОНОВ отметил, что The Apples играют «Битлз» лучше самих «Битлз». При этом он сообщил: «Для меня самый главный день – третий. Удалось уговорить «Этно-трио Троица» поддержать концерт своей исключительной харизмой. Олег СКРИПКА и «CherryVata» будут джемить. Это будет первый опыт этнодискорокотеки».

Говоря о программе фестиваля, организаторы сообщили: 25 ноября состоится выступление трио Константина ГОРЯЧЕГО (Apple Tea), впервые в Украине выступит группа «The Apples» и музыкант Сергей ПУКСТ.

26 ноября свое творчество представят коллективы «CherryVata», «Нагуаль», «Фляус и Кляинн».

27 ноября публика познакомится с творчеством групп «Этно-трио Троица», «Морфе акустик бэнд»,«CherryVata Crew Djs». Специальным гостем дня и DJ станет O`SRYPKA (Олег СКРИПКА). Концерты будут начинаться в 20.00 в столичном клубе Sullivan Room (ул. Прорезная, 8).

Также в эти дни гости фестиваля смогут попробовать традиционную белорусскую кухню – драники и продегустировать национальные напитки.

Справка УНИАН. Первый фестиваль «Дни правильной белорусской музыки» состоялся в марте 2010 года, собирая в арт-клубе «44» рекордное количество зрителей.

Свою «правильную» музыку в Киев привозили кабаре бенд «Серебряная Свадьба», Kusudama, Osimira, также выступит «Серебряная Свадьба», Yellow Brick Road и The Toobes.