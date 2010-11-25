Эксперты заявляют об активизации проявлений ксенофобии и нетерпимости в Украине во время проведения местных выборов

Киев. 25 ноября. УНИАН. Эксперты заявляют об активизации негативной тенденции к проявлению ксенофобии и нетерпимости в Украине во время проведения кампании по местным выборам.

Об этом идет речь в мониторинге проявлений ксенофобии и нетерпимости в Украине в период избирательной кампании в органы местного самоуправления, результаты которого были обнародованы сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Сейчас в связи с тем, что выборов было много, количество таких фактов постоянно увеличивалось. И на этих выборах, по моему оценочному мнению, таких случаев было едва ли не больше всего за всю историю выборов в Украине”, - заявил по результатам наблюдения председатель Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО.

По данным эксперта, наиболее громкими и скандальными избирательными кампаниями, где спекулировали на теме ксенофобии, межнациональной неприязни и антисемитизма, были выборы мэров областных центров.

“Среди них, в первую очередь, можно выделить выборы мэра Одессы, где один из кандидатов, собственно, и строил свою кампанию на обвинениях оппонента по национальному признаку. Также определенные проявления нетерпимости мы видели на выборах городских председателей Харькова, Луганска, Винницы, Житомира. Эта проблема – она есть, и она влечет за собой другую проблему: понесут ли эти люди ответственность за прямые нарушения закона о выборах?”, - сказал А.ЧЕРНЕНКО.

В свою очередь, соучредитель Института прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии, народный депутат Александр ФЕЛЬДМАН добавил, что подобная пропаганда использовалась в процессе выборов как со стороны оппозиции, так и со стороны власти.

“Наша цель - обратить внимание общественности на некорректные методы ведения избирательной кампании”, - отметил он.

Мониторинг проведен 11 сентября - 7 ноября Комитетом избирателей Украины и Институтом прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии (ИПЧЭКС).