Фельдман инициирует мониторинг новостных сайтов с целью противодействия ксенофобии

Киев. 25 ноября. УНИАН. Соучредитель Института прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобий, народный депутат Александр ФЕЛЬДМАН инициирует мониторинг новостных интернет-ресурсов на предмет выявления материалов, которые имеют ксенофобскую направленность и провоцируют межнациональную рознь, с целью передачи их в правоохранительные органы.

Об этом А.ФЕЛЬДМАН заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, он отметил, что сегодня ксенофобия становится популярной при написании комментариев и создании графических материалом в Интернете. «С одной стороны многие редакторы интернет-ресурсов слишком переоценивают неуязвимость Интернета для правосудия и недооценивают важность антиксенофобского администрирования сайтов. С другой стороны - многие правозащитники и жертвы ксенофобии не хотят связываться с интернет-ресурсами из-за стереотипов о неурегулированности правового статуса интернет-СМИ», - сказал народный депутат.

Однако, отметил А.ФЕЛЬДМАН, изучив юридическую сторону данного вопроса, он пришел к практическому выводу, что с целью наказания разжигателей межнациональной розни достаточно написать заявление в суд, где ответчиками указать официальных собственников интернет-изданий. «Эта информация является доступной, и если судья найдёт в редакционных материалах признаки разжигания межнациональной розни, то информация будет направлена в прокуратуру и будет возбуждено уголовное дело», - констатировал народный депутат.

По его словам, если собственники новостных сайтов не желают проводить большую часть времени в судах, то у них есть альтернатива: либо следить за корректностью комментариев и блокировать ксенофобские высказывания, либо возложить ответственность на самих пользователей, запрограммировав страницу таким образом, чтобы были видны ІР-адрес комментаторов.

«Ближайшее время сотрудниками Института прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобий будет проведён мониторинг комментариев под новостными сообщениями на наиболее популярных информационных сайтах. Все комментарии с призывами к межнациональной розни, где указаны ІР-адреса авторов, станут предметами заявлений в прокуратуру, а там где нет ІР-адресов – будем обращаться к администрации сайта с просьбой предоставить такие данные для подачи заявлений», - заявил А.ФЕЛЬДМАН.

При этом он подчеркнул, что данная инициатива не является попыткой давления на интернет-СМИ.

«Целью является наказание виновных таким образом, чтобы сами новостные сайты не пострадали из-за неадекватности отдельных пользователей», - отметил О.ФЕЛЬДМАН.