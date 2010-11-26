Киев. 26 ноября. УНИАН. Представители украинских товарных бирж заявляют о монополизации рынка необработанной древесины со стороны недавно созданной «Украинской специализированной товарной биржи».

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор Ассоциации «Союз бирж Украины» Борис БЕРЕНШТЕЙН, Государственный комитет лесного хозяйства Украины без какого-либо обоснования определил «Украинскую специализированную товарную биржу» единственным оператором по продаже необработанной древесины.

В этом связи Б.БЕРЕНШТЕЙН напомнил, что в соответствии с приказом Госкомлесхоза №42 от 19 февраля 2007 г., реализация необработанной древесины должна производиться через товарные биржи, располагающиеся в областных центрах. Таким образом, по его словам, решение о реализации всей древесины через одну биржу, к тому же зарегистрированную в Киеве, грубо противоречит данному приказу. К тому же, по информации Б.БЕРЕНШТЕЙНА, «Украинская специализированная товарная биржа» была зарегистрирована 9 ноября 2010 г., чем нарушено еще одно требование приказа №42 о том, что проводить аукционы по продаже древесины могут биржи с 5-летним опытом работы на рынке.

Гендиректор Ассоциации «Союз бирж Украины» также отметил, что учредителями данной биржи являются малоизвестные компании ООО «ВЕЛ – ТУР» и ООО «Укринвестэнергоконсалт», при этом уставный капитал биржи составляет всего 1 тыс. грн.

По словам Б.БЕРЕНШТЕЙНА, монополизация рынка необработанной древесины нанесет серьезный урон, прежде всего, местным бюджетам, поскольку все налоговые отчисления будут направляться в Киев в связи с тем, что данная биржа зарегистрирована в столице. К тому же Б.БЕРЕНШТЕЙН выразил сомнение, что действующей всего с 9 ноября этого года бирже удастся наладить нормальную реализацию древесины во всех украинских регионах.

Директор Украинской универсальной биржи Игорь КУЧЕРЕНКО также отметил, что «Украинской специализированной товарной биржей» значительно увеличен размер выставляемых на продажу лотов. Так, если ранее размер среднего лота в денежном эквиваленте составлял до сотни тысяч гривень, то теперь он увеличен до нескольких миллионов. По его словам, увеличение размера выставляемого лота сделает невозможным приобретение необработанной древесины представителями малого и среднего бизнеса.

По информации Б.БЕРЕНШТЕЙНА, членами Ассоциации «Союза бирж Украины» по всем выше изложенным фактам направлено обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в Антимонопольный комитет Украины и Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, а также в Генеральную прокуратуру Украины.