ОО «Поможем детям» организует в ряде областей Украины работу по предоставлению социально-правовой помощи сиротам

Киев. 29 ноября. УНИАН. Общественная организация «Поможем детям», которая планирует в ближайшее время официально получить статус всеукраинской, организует предоставление в 20 областных центрах Украины социально-правовой помощи детям-сиротам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель ОО “Поможем детям”, член Международного объединения детей-сирот СНГ Николай КОЖУШКО.

По его словам, уже 5 лет его организация работает в Днепропетровской области, где реализует целый ряд программ - «Социальная помощь», «Соучастие в судьбе», «Одаренные дети», «Здоровье», «Дети-инвалиды», «За решеткой - детские глаза», «Старший брат, старшая сестра» и другие.

Н.КОЖУШКО отметил, что «Поможем детям» не политическая, а общественная детская организация, цель работы которой - привлечь внимание властей к существующим проблемам сирот в Украине и показать реальную ситуацию. Он также отметил, что организация в течение всех 5 лет своего существования сотрудничает с ЮНЕСКО, Советом Европы, ООН.

По словам Н.КОЖУШКО, 19 декабря должен состояться учредительный съезд всеукраинской общественной детской организации «Поможем детям».

“Будет съезд, мы зарегистрируемся, получим свидетельство всеукраинской детской организации. Я уверен, что мы это свидетельство получим и наша организация будет работать”, - сказал он, отметив, что в Министерство юстиции, согласно законодательству об объединениях граждан, уже отправлено соответствующее сообщение и получено право на работу по всей Украине.

Таким образом, по словам Н.КОЖУШКО, проекты организации «Поможем детям» будут распространены в 20 областях Украины, и значительное внимание будет уделяться, в частности, вопросу обеспечения сирот жильем.

По информации Н.КОЖУШКО, за 5 лет работы в Днепропетровской области удалось совместно с местными органами государственной власти помочь отстоять 19 квартир для детей-сирот.

По его словам, независимо от политической силы, которая приходила к власти, организация получала поддержку. Он выразил надежду, что так будет и в дальнейшем. Особую благодарность он выразил партии “Украина будущего”.

“Я хотел бы обратиться к главе государства, премьер-министру Украины, Уполномоченному ВР по правам человека и к другим организациям, чтобы на первом этапе помогли нашей организации состояться как общеукраинской. Мы состоялись как областная организация. Сейчас мы переходим в области, где будут открываться детские общественные приемные для детей. В этих приемных будут работать бесплатно 25 юристов”, - сказал Н.КОЖУШКО, отметив, что юристов обеспечивает именно партия “Украина будущего”.

Заместитель председателя партии Украина будущего” Иван ГЕРАСИМЕНКО, со своей стороны, отметил, что в программе партии предусмотрены шаги в поддержку детских организаций и улучшение социальной защиты.

“Сегодня идет активно процесс создания всеукраинской организации “Поможем детям”. В середине декабря будет съезд, который закрепит в юридическом плане создание этой организации. Юристы, которые представляют политическую партию “Украина будущего”, на этапе регистрации организации всячески помогают осуществить этот процесс. После создания юристы будут помогать абсолютно всем лицам, которые будут обращаться во всеукраинскую организацию по различным вопросам. Будут ли это вопросы жилья, или социальной защиты – нет разницы”, - заверил И.ГЕРАСИМЕНКО.

Информацию о работе приемных “Поможем детям” можно получить на интернет-портале организации http://www.dopomozhemo.okis.ru