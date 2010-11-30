Компания CS завершила внедрение года!

Специалисты компании CS завершили внедрение автоматизированной банковской системы Б2 и системы интерактивного обслуживания клиентов iFOBS в головном банке, 21 филиале и 79 отделениях Укринбанка. «Реализация проекта по переводу Укринбанка на наше ПО была завершена в четко оговоренные и достаточно рекордные сроки – 3 месяца от старта проекта до его завершения. Хотелось бы отметить, что профессионализм сотрудников IT-департамента банка, безусловно, сыграл не последнюю роль в реализации этого проекта, соблюдении всех поставленных условий и сроков внедрения», - прокомментировал Дмитрий Радченко, директор компании CS. Руководство банка не случайно остановило свой выбор на АБС Б2. В Укринбанке система внедрена в рамках Б2 Enterprise Edition (Б2 EE), которая представляет собой централизованную автоматизированную банковскую систему, где все пользователи головного банка и филиалов работают в единой базе данных. Благодаря внедрению Б2ЕЕ в Укринбанке удалось провести централизацию данных Головного банка и филиалов без изменения организационной структуры банка.

Система Б2EE позволяет проводить оперативный анализ, контроль и централизованную настройку бизнес-процессов на уровне Головного банка для всех филиалов, а также предоставляет возможность формирования консолидированной отчетности (в том числе статистической отчетности НБУ).

Использование АБС Б2 в Укринбанке исключает большой перечень ручных операций, большинство задач выполняется в процессе закрытия операционного дня (начисление процентов, формирование отчетов, выписок, создание регулярных платежей и ряд других операций), что значительно снижает нагрузку на сервера в операционное время, и позволяет оптимизировать рабочее время сотрудников банка.

Также, благодаря гибкости настроек системы, у банка появилась возможность расширить перечень предоставляемых услуг клиентам, например, вводить сложные банковские продукты.

Параллельно с переходом на АБС Б2 осуществлялось внедрение системы интерактивного обслуживания клиентов iFOBS. Уже сейчас пользователи системы отмечают ряд преимуществ: удобный пользовательский интерфейс, возможность быстрого доступа к информации по счетам и договорам, возможность оперативного осуществления платежей и ряд других. К тому же при подключении нового пользователя на его компьютер в общем случае не нужно устанавливать никакого специального программного обеспечения.

«Сегодня мы можем говорить о принципиально новом уровне дистанционного обслуживания наших клиентов. Система интернет-банкинга iFOBS позволила нам расширить спектр услуг, создать для клиентов более удобные условия для получения информации и покупки банковских продуктов», - поделился своими впечатлениями Сергей Гавриленко, начальник департамента информационных технологий Укринбанка.

Хотелось бы отметить, что на VIII Ежегодной конференции «Автоматизация банковской деятельности», Укринбанк был награжден дипломом «Внедрение года» в рамках премии «Лучшие партнеры CS в сфере автоматизации банковской деятельности».