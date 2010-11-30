Новый всплеск читательской активности в Uaнете

Принятие Налогового кодекса вызвало всплеск активности у читателей новостной ленты на национальном интернет-портале UKR.NET. Если в октябре страна жила выборами в местные советы, то ноябрь всколыхнул Украину Налоговым кодексом. Ленты новостей отечественных СМИ пестрили сообщениями о втором Майдане, налоговом бунте, недовольстве предпринимателей и пр.

В первые дни после начала «налоговой кампании» среднесуточное количество кликов по новостям на портале UKR.NET увеличилось на треть по сравнению с началом месяца.

В этот период две трети самых популярных новостей из ТОП-20 на портале UKR.NET так или иначе касались событий, связанных с принятием главного налогового документа страны. Самыми популярными сюжетами у читателей новостей на портале UKR.NET на прошлой неделе были «Предприниматели против Налогового кодекса», «Трансляция видео с Майдана» и «Новшества налогового кодекса».

*** Национальному интернет-порталу UKR.NET (www.ukr.net) 6 лет. На сегодня он является самым популярным и узнаваемым порталом в Украине – его знает каждый второй украинский пользователь Сети (по данным исследования InMind). На портале UKR.NET собран оптимальный набор самых популярных и востребованных многими украинскими пользователями сервисов: новости, почта, погода, каталог интернет-магазинов, персональный сервис закладок и др.