В Украине издана документально-публицистическая книга о принятии Декларации о государственном суверенитете

Киев. 1 декабря. УНИАН. В Украине издана документально-публицистическая книга "Декларация о государственном суверенитете Украины. История принятия, документы, свидетельства".

Презентация издания состоялась сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Для нас было очень важным, чтобы это был очень объективный, обстоятельный, фундаментальный, исторический документ", - сказал президент Ассоциации народных депутатов Украины Александр БАРАБАШ.

По его словам, в книге собраны все законопроекты, предложения, поправки, полные стенограммы обсуждения проектов и постатейного принятия Декларации, результаты голосования в Верховной Раде, аналитические статьи и воспоминания непосредственных участников принятия Декларации, а также эксклюзивные фотодокументы того времени.

А.БАРАБАШ сообщил, что книга издана к 20-й годовщине Декларации о государственном суверенитете, которая отмечается сегодня.

Президент Ассоциации народных депутатов отметил, что финансирование издания книги осуществлялось без участия государства. "Ограниченность средств обусловила очень скромный тираж этой книги — всего 500 экземпляров", - добавил он.

Книга издана при содействии Программы содействия парламенту Украины, которая с 1994 года оказывает техническую помощь украинскому парламенту по программам USAID.