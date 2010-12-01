Прокуратура неправомерно возбуждает дела против фермеров о захвате проектных дорог - «Селянский фронт»

Киев. 1 декабря. УНИАН. Прокуратура неправомерно возбуждает дела против фермеров о захвате проектных дорог.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель общественной организации «Селянский фронт» Аркадий КОРНАЦКИЙ.

«Речь идет о так называемых проектных дорогах и проектных лесополосах. В украинском законодательстве, в том числе в земельном законодательстве, нет такого понятия, как проектные дороги или проектные лесополосы, но тем не менее в 2010 году неизвестно в какой инстанции… возникла идея, чтобы с сельхозпроизводителей получить деньги за пользование будто бы имеющимися в полях проектными дорогами и лесополосами. Причем утверждается, что эти проектные дороги и лесополосы располагаются или должны располагаться на землях государственной собственности. Но проектных дорог и проектных лесополос не существует ни юридически, ни фактически», - сказал А.КОРНАЦКИЙ.

Он сообщил, что «несмотря на то, что ни в законодательстве нет понятия проектных дорог, не выделены они и на местности, нет никаких документов, которые подтверждали бы, что государство является собственником этих дорог, несмотря на это, местные прокуратуры, в частности в Николаевской области, начали массово фальсифицировать уголовные дела против руководителей сельскохозяйственных предприятий». «Причем, как правило, это достаточно большие предприятия, которые имеют в аренде по несколько тысяч гектаров земли. Для того, чтобы возбудить уголовное дело, нужно, чтобы ущерб, который будто бы причинен государству, был не меньше 48 тыс. грн. У малых предприятий не набирается такого условного ущерба, и поэтому основной удар идет на крупные и средние сельскохозяйственные предприятия», - добавил А.КОРНАЦКИЙ.

Он отметил, что возбуждение таких дел приводит к приостановке деятельности предприятий, в том числе и «Агрофирмы Корнацких», основателем которой является его семья, потому что следствием, которое ведется в рамках уголовного дела, возбужденного против директора этого сельхозпредприятия, вынесло постановление о выемке документации предприятия, в первую очередь документов на землю.

«Я знаю, что возбуждаются такие уголовные дела не только в Николаевской области, но и по многим другим областям, в частности Тернопольской, Сумской, Донецкой. И к сожалению, сельхозпроизводители во многих случаях соглашаются платить те деньги, которые из них выжимают. Соглашаются по разным причинам, но в большинстве из-за того, что не надеются победить и доказать в суде, что состава преступления нет», - отметил А.КОРНАЦКИЙ.

Сельскохозяйственный инвестор Альберт ЭЛЬСОН сообщил, что против него возбуждено аналогичное уголовное дело и состоялось 4 заседания. «На мой вопрос в суде к работникам Госкомзема: покажите, что я нарушил, покажите на поле мне эти проектные дороги и посадки, - работники не могут ответить и говорят, что они в натуре не выделены, но они есть на карте. Поэтому по карте и было высчитано количество гектаров проектных дорог. Но на сегодня работники Госкомзема не добавили на судебном заседании ни одной карты, где б увидели проектные дороги», - сказал А.ЭЛЬСОН.

Адвокат Татьяна МОНТЯН сообщила, что в настоящее время в Украине вообще нет карты целостного массива того, что обрабатывают эти люди. «В то время, когда с Интернета можно скачать любую карту, у нас нет ничего. У нас в стране даже нет географических координат, которые совпадали бы с общемировыми. У нас вообще нет кадастровых карт. Та территория, которую занимают указанные агрофирмы, ее в целом на кадастровой карте нигде нет. Те, кто обвиняют КОРНАЦКОГО в том, что он занял дороги, не могут показать ни одного квадратного миллиметра, где там государственная земля. Это все частная земля», - добавила она.

«Мы будем добиваться, чтобы к уголовной ответственности привлекли прокуроров, которые сфальсифицировали эти дела, и других должностных лиц, в частности руководителей райземотделов и земельных инспекторов. Вплоть до того, что будем апеллировать к международным правозащитным организациям и международным инвесторам», - добавил А.КОРНАЦКИЙ.