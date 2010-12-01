Киев. 1 декабря. УНИАН. За 18 лет администрирования домена UA делегировано более 500 тыс. доменов третьего уровня и более 10 тыс. приватных доменов второго уровня.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН администратор домена UA Дмитрий КОХМАНЮК.

По его словам, домен первого уровня кода страны UA был делегирован директором IANA Джонатаном ПОСТЕЛОМ украинским интернет-специалистам Олегу ВОЛОЩУКУ и Игорю СВИРИДОВУ в декабре 1992 года. В 1994 году О.ВОЛОЩУК передал свои полномочия Д.КОХМАНЮКУ. Позднее в Украине было создано неформальное объединение UA NCG с целью обеспечения функционирования домена UA.

В 2001 году это объединение основало в Украине юридическое лицо «Хостмастер», в состав учредителей которого вошли Д.КОХМАНЮК и И.Свиридов, которое занимается деятельностью по обеспечению администрирования.

Как сообщила на пресс-конференции директор «Хостмастера» Татьяна ДОЛИНСКАЯ, в настоящее время «Хостмастер» имеет коммерческие договоры почти с 200 регистраторами, которые осуществляют делегирование доменов пользователям.

По ее данным, в октябре этого года началась регистрация кириллических доменов в com.ua и kiev.ua – т.н. IDN-кириллических доменов, которая проходила в три этапа. На первом этапе кириллические доменные имена IDN в com.ua и kiev.ua могли зарегистрировать владельцы словесных кириллических торговых марок и общеизвестных знаков при предъявлении соответствующих документов (до 17 ноября 2010 года). Всего на этом этапе было зарегистрировано около 300 IDN-доменов.

На втором этапе (с 19 ноября до 19 декабря 2010 года) IDN делегируются регистрантам, которые изъявили желание зарегистрировать IDN на срок, равный 10 годам. На этом этапе приоритетной регистрации действуют условия и требования делегирования доменных имен, существующие для доменов .com.ua и .kiev.ua соответственно. На втором этапе, по данным Т.ДОЛИНСКОЙ, процесс регистрации IDN-доменов возрос втрое. На сегодня зарегистрировано уже более 2 тыс. кириллических имен.

Третьим этапом станет свободная регистрация IDN. Регистрация будет доступна всем желающим с 21 декабря 2010 года и ничем не будет отличаться от регистрации доменов .com.ua и . kiev.ua соответственно.

Как сообщал УНИАН, быстрый рост количества пользователей Интернет в остальной части мира в последние несколько лет заставил Интернет эволюционировать, предоставив надёжную поддержку неанглоязычных доменных имен.

Домен IDN имеет две формы представления: имя записывается "обычными" символами (Unicode), например їжачок.pl.ua); имя записывается ASCII-символами для внутреннего представления имени в системе DNS (xn--80alnp8bxf.pl.ua) Эта форма также имеет название ACE (ASCII Compatible Encoding).

Имя, которое пользователь вводит в адресной строке, автоматически преобразуется браузером в символы, соответствующие кодировке ASCII и допустимые к использованию в обычной системе DNS. Преобразованное доменное имя снабжается специальным префиксом "xn--", который показывает, что оно состоит из символов национальных алфавитов.

К стандартному набору символов ([a-z 0-9-]) добавляются символы кириллического алфавита в нижнем регистре. Украинский апостроф (как в слове "м'ясо") не применяется в доменных именах.

Справка УНИАН. Общество с ограниченной ответственностью «Хостмастер» создано в 2001 году ведущими украинскими специалистами в области интернет-технологий - администраторами домена первого уровня .UA и публичных доменов второго уровня *.UA. Все учредители владеют равными долями в уставном фонде предприятия.

ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида - предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.