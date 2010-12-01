Киев. 1 декабря. УНИАН. На Майдане Незалежности в Киеве 13 января 2011 года будут праздновать день рождения Бабы Яги.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил предприниматель, организатор этого детского мероприятия Алексей ЩЕРБИНА.

"Во время этого праздника будет работать книжная сказочная ярмарка, состоится парад вертепов со всей Украины, принудительный прилет Бабы Яги и празднование ее дня рождения", - сказал А.ЩЕРБИНА.

Организатор мероприятия считает, что этот праздник заинтересует не только киевлян. "Это сказочный праздник станет привлекательным для туристов", - заметил он и добавил, что все гости праздника должны быть в одежде наизнанку и в масках.

А.ЩЕРБИНА также объявил адрес, на который все деть могут написать Бабе Яге письма со своими поздравлениями: 01001, Киев -1, Баба Яга.

Организатор также призвал общественные и коммерческие организации принять участие в организации детского праздника.

"В Киеве не хватает уличного праздника, нет уличных театров... Во всем мире уличная жизнь — интересная и общедоступная — это как раз и является проявлением демократии, и того, что власть заботится о своих гражданах и о том, чтобы в обществе было ощущение праздничности существования. Никакие экономические успехи ничего никому не добавят, если они не создают атмосферу праздничности жизни", - отметил режиссер-постановщик праздника Алексей КУЖЕЛЬНЫЙ.