Из-за невыдачи Минэкономики лицензий на экспорт зерна поставки его из Украины заблокированы – УАК

Киев. 2 декабря. УНИАН. Из-за невыдачи Министерством экономики лицензий на экспорт зерна в рамках распределенных квот поставки зерновых из Украины заблокированы.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид КОЗАЧЕНКО.

«Распределенные квоты (на экспорт зерна – УНИАН) не узаконены путем выдачи лицензий. Лицензии на экспорт Министерство экономики до сих пор не выдало. Должно было раздавать сегодня, но это заседание не состоялось, оно перенесено на 8 декабря», - сообщил Л.КОЗАЧЕНКО.

При этом он выразил сомнение, что до конца года трейдеры успеют экспортировать зерно в рамках выделенных квот.

«У меня есть оперативные данные, что на 1 декабря в портах и на кораблях общее количество продукции составляет примерно 183 тыс. тонн, в основном это кукуруза и подсолнечник - 78 тыс. тонн и 8 тыс. тонн соответственно. Это мизерное количество, которое ничего не решает», - отметил Л.КОЗАЧЕНКО.

при этом он подчеркнул низкую покупательскую активность на внутреннем рынке зерна. «Сегодня трейдеры не покупают зерно, потому что никто не верит в то, что получит квоты. Зерно лежит, и покупают его только животноводческие комплексы, которые кормят скот», - отметил Л.КОЗАЧЕНКО. По его словам, за счет этих закупок формируется внутренняя цена, которая на кукурузу на 550-580 грн. ниже мировых цен.

«Сельскохозяйственный производитель теряет в цене, что отразится на будущем урожае, потому что нет оборотных средств. Получая меньшую цену за то зерно, которое идет через квотирование, он не сможет закупить минеральные удобрения, которые сегодня дорожают», - добавил председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев (АФЗУ) Николай МИРКЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Минэкономики 12 ноября распределило квоты на экспорт зерновых в объеме более 2 млн. тонн.

Справка УНИАН. Постановление «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года» Кабинетом министров Украины принято 4 октября 2010 года под №938.

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлены в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 года.