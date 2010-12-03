Состав городских голов городов - членов АГУ по результатам местных выборов обновился приблизительно на 50%

Киев. 3 декабря. УНИАН. Состав городских голов городов - членов Ассоциации городов Украины по результатам местных выборов 31 октября обновился приблизительно на 50%.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН президент Ассоциации городов Украины Иван КУЛИЧЕНКО.

По его словам, самое незначительное обновление - в Волынской области: из 14 городских голов 12 избраны повторно. Больше всего изменений в Крымском региональном отделении, где избраны 10 новых городских голов из 12. Состав председателей областных центров обновился на 37%. Среди городов - членов АГУ самым молодым является 25-летний городской голова Молочанска Запорожской области Владимир ВОЛЬВАЧ, самым старым – 71-летний городской голова Теплодара Одесской области Леонид ПЕЧЕРСКИЙ.

В городах - членах АГУ более 100 городских голов избраны в третий и более раз подряд, из них 14 городских голов избраны в пятый раз.

И.КУЛИЧЕНКО напомнил, что по результатам прошлых местных выборов состав городских голов городов - членов АГУ изменился на 57%. “Тенденция к обновлению руководящего состава в городах Украины осталась”, - добавил он.

Вице-президент Ассоциации городов Украины по исполнительной работе Мирослав ПИТЦИК сообщил, что вчера прошла Конференция уполномоченных представителей органов местного самоуправления городов - членов Ассоциации, на которой присутствовали более ста городских голов. На Конференции были избраны руководящие органы АГУ. Президентом избран городской голова Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО, вице-президентом по исполнительной работы избран М.ПИТЦИК, председателем Секции больших городов избран Донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, председателем Секции средних городов стал Бориспольский городской голова Анатолий ФЕДОРЧУК, председателем Секции малых городов - Павел КОЗЫРЕВ.

М.ПИТЦИК отметил, что АГУ “не является политическим клубом”. “Мы договорились, что цвет нашего объединения - это цвет канализации или асфальта, выберите себе сами, а мы говорим о коммунальных проблемах, о муниципальном движении, как о решении общих проблем, связанных с Украиной, так и о привлечении опыта иностранных государств”, - сказал М.ПИТЦИК.