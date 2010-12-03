Председатель КГГА и секретарь Киевсовета избраны членами правления Ассоциации городов Украины

Киев. 3 декабря. УНИАН. Глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ и секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ избраны членами правления Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления Ассоциация городов Украины.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, соответствующее решение было принято делегатами Конференции уполномоченных представителей – членов Ассоциации городов Украины, которая состоялась 2 декабря 2010 г. в Киеве.

Председатель КГГА и секретарь Киевсовета и поблагодарили коллег за доверие.

Во время конференции А.ПОПОВ напомнил, что Киев был одним из первых городов, которому было предоставлено Магдебургское право, и это свидетельствовало о его приобщении к лучшим европейским традициям самоуправления. «Уже в то время киевляне захотели иметь возможность самостоятельно решать свои проблемы. Отмечу, что этот подход является значительно более эффективным, чем контроль сверху. Сегодня наша цель возродить эти традиции, всячески содействовать развитию самоуправляющихся инициатив», - сказал руководитель столичной горгосадминистрации.

Комментируя факт назначения секретаря Киевсовета в правление Ассоциации, глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления Олег КАЧКАН отметил, что О.ДОВГИЙ - единственный секретарь совета, избранный в состав правления Ассоциаций городов Украины. По убеждению О.КАЧКАНА, это признанием роли города Киева.

При этом в сообщении напоминается, что 28 октября этого года депутаты Киевского городского совета приняли решение, согласно которому О.ДОВГИЙ будет представлять Киевсовет в Ассоциации городов Украины.

Справка УНИАН. АГУ основана в июне 1992 года. В январе 1995 года на общим собрании Ассоциации был принят новый Устав, согласно которому она стала носить свое нынешнее название - Ассоциация городов Украины, и получила статус всеукраинской негосударственной организации.

Сегодня Ассоциация городов Украины объединяет 527 городов, поселков и сел, в которых проживает более 80% населения Украины.

Цели и задачи Ассоциации: защита законных прав и интересов городов - членов АГУ в органах государственной власти. Из них логически вытекает два других компонента деятельности: поддержка и развитие местного самоуправления в Украине.

В рейтинге социально-экономического развития регионов Ассоциации, в 2010 году Киев занял первое место как региональная административная единица. Особое внимание в данном рейтинге уделялось эффективной деятельности органов местного самоуправления, а также влиянию руководителей градосоздающих предприятий и региональных элит на развитие региона.