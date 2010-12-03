УВКС требует от Януковича обеспечения национальных прав украинцев в России

Киев. 3 декабря. УНИАН. Украинский всемирный координационный совет (УВКС) требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА обеспечения национальных прав украинцев в России.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили руководитель Украинского всемирного координационного совета Дмитрий ПАВЛЫЧКО и его заместитель Михаил РАТУШНЫЙ в связи с отменой решением Верховного суда России регистрации общественной организации "Федеральная национально-культурная автономия украинцев".

"Дружественных отношений между Украиной и Россией не будет до тех пор, пока украинцы, которые живут в России, не будут иметь такого обеспечения своих национальных прав, как россияне, которые живут в Украине", - сказал Д.ПАВЛЫЧКО.

М.РАТУШНЫЙ считает, что такое судебное решение является свидетельством "зачистки" украинских организаций в России, которые существовали с конца прошлого века, а также создания псевдоукраинских культурных обществ, которые финансируются из государственного бюджета России и реализуют политику "один народ - два государства".

Заместитель председателя УВКС убежден, что отмена регистрации общественной организации украинцев является нарушением Россией своих международных обязательств, в частности, перед ОБСЕ, относительно сохранения культурных, языковых и духовных потребностей национальных меньшинств.

По словам М.РАТУШНОГО, решение об отмене регистрации Федеральной национально-культурной автономии украинцев было принято по надуманным причинам, в частности, за участие председателя этой организации в мероприятиях посвященных памяти жертв Голодомора, который Россия не признает, а также за его интервью радио "Свобода". "При этом есть документальное подтверждение того, что председатель организации в день памяти жертв Голодомора физически не находился на территории Украины", - отметил он.

"Закрытие автономии произошло в канун визита Виктора ЯНУКОВИЧА в Россию и его переговоров с Президентом МЕДВЕДЕВЫМ. Для украинцев России стало неприятной неожиданностью, что ни МИД, ни Президент ЯНУКОВИЧ не затрагивали вопрос причин закрытия украинской культурной автономии", - подчеркнул М.РАТУШНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября Верховный суд РФ принял решение ликвидировать Федеральную национально-культурную автономию украинцев России. Решением суда был удовлетворен иск Министерства юстиции РФ, которое добивалось роспуска этой организации в связи с «выявлением нарушений в хозяйственной деятельности». Кроме того, иск Минюста РФ базировался на жалобе активиста фонда «Родина» Николая ЖУРАВЛЕВА, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».

Работа ФНКА УР была прекращена еще в октябре 2009 года, однако сопредседатель организации Валерий СЕМЕНЕНКО продолжал выступать в СМИ, организовывать мероприятия, посвященные памяти жертв Голодомора. Все эти действия стали поводом для обращения Минюста РФ в суд с иском о закрытии организации, поскольку в ведомстве считают, что деятельность В.СЕМЕНЕНКО нарушает действующее законодательство.

В свою очередь, В.СЕМЕНЕНКО заявил, что украинцы РФ подадут в Европейский суд по правам человека жалобу на ликвидацию Федеральной национально-культурной автономии украинцев России.