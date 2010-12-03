«Укррынок» позитивно оценивает доработку НК со стороны Президента и правительства

Киев. 3 декабря. УНИАН. Член Координационного совета малого и среднего бизнеса при Кабинете министров, вице-президент Ассоциации «Украинский рынок» Владимир ЛЕВИН позитивно оценил доработку Налогового кодекса (НК) со стороны правительства и Президента.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Правительственная группа вместе с министром финансов услышала народ в своих кабинета. Даже после того, как против этого закона проголосовала Верховная Рада. Услышала и вместе с Администрацией Президента, я не могу этого точно сказать, я этого не видел, но надеюсь, что вместе с АП собрались и удовлетворили те основные экономические требования, которые беспокоили народ», - говорит он.

По словам В.ЛЕВИНА, позитивным можно назвать то, что в НК осталась упрощенная система налогообложения, также была отменена норма об обязательном введении кассовых аппаратов для «упрощенцев».

«Наше мнение по этому кодексу… 80% написали неплохо, особенно неплохо написали положения о транспортировании нефти и газа, плате за пользование недрами. Писали профессионалы-олигархи… Но 20% - это именно тот большой слой населения предпринимателей, чьи интересы не были учтены при написании статей», - отметил В.ЛЕВИН.

По словам члена Координационного совета малого и среднего бизнеса при Кабмине, члена правления Одесской областной ассоциации работодателей Юга Украины Олега КОЛЕСНИКОВА, предприниматели приветствуют то, что власть советуется с бизнесом по НК.

«Из любого Майдана надо выходить, и выходить надо с лицом. С лицом и для предпринимателей, с лицом для государства. То есть, нам пошли на уступки, эти уступки мы будем обсуждать – принимать, не принимать, убеждать. Я считаю, это конструктивно», - говорит О.КОЛЕСНИКОВ.

Как отметил член Координационного совета малого и среднего бизнеса при Кабмине, заместитель председателя Одесской областной ассоциации работодателей Юга Украины Виктор КУДЛАЙ, на сегодня настало время заканчивать проводить протестные акции и говорить с чиновниками и властью путем создания при них соответствующих органов представителей бизнеса.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря т.г. Верховная Рада приняла в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.