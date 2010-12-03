Предпринимательский Майдан должен превратиться в гражданскую антиолигархическую силу, способную принимать участие в выборах, - Збитнев

Киев. 3 декабря. УНИАН. Представитель Украинского национальной общины Юрий ЗБИТНЕВ считает, что предпринимательский Майдан должен превратиться в гражданскую антиолигархическую силу, способную принимать участие в выборах.

Такое мнение Ю.ЗБИТНЕВ выразил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Представители малого и среднего бизнеса должны действительно объединяться – будет ли это будет движение "Наступление" или Трудовое движение "Солидарность". Но это должен быть общенациональный профсоюз, который имел бы свою финансовую базу для этих процессов", - сказал Ю.ЗБИТНЕВ.

По его мнению, если предпринимательское движение на следующих парламентских выборах не будет представлять консолидированную политическую силу, то к власти в Украине придут "люди, которые формируют новый эшелон". "Борьба сегодняшнего Майдана — это борьба за кресло премьер-министра. Сейчас именно так идет игра, и Майдан используют, и предприниматели образуют разрозненные группы", - считает он.

"В ближайшее время необходимо всем организаторам (Майдана) выступить с инициативой о проведении общенационального конгресса или съезда предпринимателей малого и среднего бизнеса", - убежден Ю.ЗБИТНЕВ.

В свою очередь, эксперт по вопросам предпринимательской деятельности, малого и среднего бизнеса Алла АЛЕКСЕНЦЕВА считает, что главным достижением предпринимательского Майдана стало формирование гражданского общества. "Впервые, после 5 лет разочарований, частный владелец, малый предприниматель понял, что есть направленная акция на его уничтожение. Это его объединило, и это общественное движение будет расти, потому что сегодня каждый гражданин Украины является частным владельцем. Построение гражданского общества происходит, и именно за это мы можем благодарить нашу власть, которая получила 2 балла", - добавила она.

Координатор комитета "Наступление" Руслан СЕКЕЛА сообщил, что сейчас по всей стране будут создаваться организации предпринимательского движения, а также центры юридической помощи в случае усиления давления налоговых инспекторов. "Мы будем продолжать отстаивать наши права. Мы сегодня трансформируемся и видим свою следующую задачу - в самоорганизации, в создании по всей Украине большого движения протеста. В каждой области, в каждом районном центре наша координационная группа будет формировать юридические центры, которые будут защищать предпринимателей. Мы объявляем власти наступление, потому что понимаем, что завтра начнется террор на всех тех организаторов и участников акции, а защитить себя можем только мы сами", - подчеркнул он.